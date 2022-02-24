«Халг банк» завершил процесс внедрения программного обеспечения Fico Siron

Азербайджанский «Халг банк» и «Рдтех» объявили о завершении проекта по внедрению системы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма на базе решения Siron компании Fico.

Система успешно введена в эксплуатацию и позволяет банку решать ряд задач, в числе которых – осуществление мониторинга поведения клиентов и их транзакций (SironAML), скрининг и оценка рисков клиентов (SironKYC), скрининг платежей в режиме реального времени (SironEmbargo). Благодаря решениям на основе системы Fico риски банка в этом направлении сводятся к минимуму.

Уполномоченные сотрудники банка используют компоненты системы для принятия решений в режиме реального времени, а также для ретроспективного анализа операций. Программное обеспечение позволяет создавать сложные сценарии и фильтры, включая определенные пороговые значения, ключевые слова и критерии. Реализованное единое рабочее пространство способствует значительному снижению трудозатрат специалистов финансового мониторинга.

Проект по автоматизации процессов ПОД/ФТ в «Халг банке» стартовал в 2020 г. в качестве одного из этапов развития ИТ-инфраструктуры банка. В ходе проекта была осуществлена интеграция информационных систем с решением Siron, настроены необходимые сценарии бизнес-проверок, обеспечивающих выполнение регуляторных требований и внутренних правил контроля. Обучение специалистов подразделения финансового мониторинга в рамках проекта включало не только работу с системой, но и применение лучших мировых практик предотвращения финансового мошенничества.

«Халг банк» активно расширяет перечень финансовых продуктов и использует самые современные ИТ-решения. Выбор международной компании, предоставляющей услуги в области информационных технологий для автоматизации процессов ПОД/ФТ, – следствие такого подхода к развитию бизнеса. Применение программного обеспечения Fico Siron поможет банку минимизировать риски в сфере борьбы с финансовыми преступлениями», – отметил начальник управления рисками «Халг банка» Мурад Мирза.

«Опыт работы с финансовым сектором Азербайджана показывает, что вопрос автоматизации комплаенс переходит в разряд стратегических. При эффективном развитии банковского бизнеса обеспечение качественного управления процессами ПОД/ФТ важно не только для соблюдения требований регулятора, но и для развития партнерских отношений и укрепления международной репутации. «Халг банк» продемонстрировал системный подход к этому вопросу, – сказала директор центра финансовых решений «Рдтех» Анна Дмитракова. – Со своей стороны хочу также отметить высокий профессиональный уровень и вовлеченность проектной команды банка. Невзирая на одновременное начало проекта и пандемии COVID-19 со строгими карантинными ограничениями и другими внешними факторами, коммуникация с коллегами и дистанционная работа были построены максимально эффективно. Команда успешно реализовала задачи проекта».