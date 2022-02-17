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Модульбанк запустил выплаты физлицам с бизнес-счета по номеру телефона

Модульбанк запустил мгновенные переводы по номеру телефона с бизнес-счета на счета физических лиц. Сервис доступен и в веб-версии, и на мобильных телефонах.

Сервис работает на базе Системы быстрых платежей (СБП). Платежи ходят круглосуточно и доступны на тарифах «Оптимальный» и «Безлимитный». Максимальная сумма по переводам на счета физлиц — 100 тыс. руб. за одну операцию.

В прошлом году Модульбанк реализовал моментальные переводы на карты физлиц. Теперь для расчета с физлицами нужен минимальный набор реквизитов: номер телефона и название банка получателя.

«Клиенты Модульбанка сразу активно начали применять новый способ переводов, так как пользовательский опыт уже сформирован благодаря популярности переводов по номеру телефона между физическими лицами. Единственное, что останавливает активный рост количества таких платежей — это то, что не все банки пока открыли возможность зачисления через СБП на стороне получателя — физического лица. Однако, банки постепенно подключаются», — отметила Евгения Васильева, директор по продуктам Модульбанка.

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