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Банк «Венец» подключил сервис оплаты товаров и услуг через СБП

Банк «Венец» предоставил своим клиентам возможность оплаты товаров и услуг через Систему быстрых платежей (СБП). Проект подключения к сервису c2b-переводов СБП реализован с использованием комплекса решений «Центра финансовых технологий».

Банк «Венец» предоставил своим клиентам – юридическим и физическим лицам возможность оплаты с помощью СБП. Торгово-сервисные предприятия теперь могут выставлять счета для мгновенной оплаты с помощью с разработанного ЦФТ Telegram-бота, генерирующего QR-коды и платежные ссылки.

В свою очередь покупатели для совершения платежа через СБП сканируют QR-код или открывают ссылку в мобильном приложении банка на платформе Faktura.ru и, сверив данные в открывшейся платежной форме, подтверждает транзакцию. Деньги поступают на расчетный счет продавца в течение нескольких секунд, как и при переводе через СБП между физическими лицами.

Ядром ИТ-решения для подключения банка «Венец» к Системе быстрых платежей является облачная платформа «Золотой короны» – аккредитованного TPP-процессора для участников СБП.

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