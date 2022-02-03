«Тинькофф» и Skillbox помогут спамерам найти новую профессию

Образовательная платформа Skillbox совместно с «Тинькофф» поможет спамерам найти новую профессию. Бесплатный телефонный секретарь «Тинькофф» — «Защитник Олег» — теперь не просто вступит вместо абонента в диалог со спамерами и мошенниками, но и предложит им пересмотреть свою профессиональную деятельность. Компании разработали скрипты, в соответствии с которыми Олег предложит звонящим операторам пройти обучение на платформе Skillbox со скидкой 30%, чтобы успешно найти востребованную работу.

Цель проекта «Последний звонок» — дать возможностям людям с разным бэкграундом определить свой карьерный трек, найти призвание и избавиться от негатива. Массовая переквалификация спамеров позволит сократить число нежелательных звонков, а в дальнейшем совсем от них избавиться.

Skillbox и «Тинькофф» разработали новые скрипты для «Защитника Олега» и интегрировали их в существующие сценарии защиты. В течение месяца телефонный секретарь будет заботливо предлагать спамерам специальный промокод со скидкой на любые программы курсов и профессий образовательной платформы. Олег вместо абонента внимательно выслушает нежелательное предложение благодаря алгоритмам распознавания речи и поддержит любой разговор. Для каждого отдельного случая у ассистента есть набор мотивирующих фраз, которые способны вдохновить на кардинальную смену рода деятельности.

«Проект «Последний звонок» позволяет решить проблему телефонного спама сразу с двух сторон. Конечно, вместе с коллегами мы преследуем глобальную цель — избавить мир от телефонного спама. Но как образовательной платформе, в первую очередь, для нас важно продвижение идеи доступности образования. Мы не смотрим на бэкграунд, не уточняем, есть ли навыки работы в ИТ-сфере — мы предоставляем каждому возможность изменить не только свою карьеру, но и повысить качество жизни в целом. И мы уверены, что продукты Skillbox смогут решить эти задачи», — сказал Влад Ситников, бренд-директор Skillbox.

У спамеров появилась возможность выбрать одну из специальностей по направлениям программирование, маркетинг, управление, мультимедиа, инженерия, игры и дизайн, а также общего образования и психологии. Для начала занятий достаточно базового владения компьютером — все профессии можно освоить с нуля. Перед началом обучения спамеры также могут получить бесплатную карьерную консультацию, позвонив по телефону горячей линии (8-800-555-35-35).

Подключить телефонного секретаря могут абоненты любых сотовых операторов на смартфонах любой операционной системы. Для этого клиенту необходимо перейти на страницу проекта и нажать кнопку активации помощника или запустить чат-бот в Telegram, который подскажет все необходимые шаги для дальнейшей настройки. Услуга работает бесплатно. Олег принимает, записывает и расшифровывает в текст входящие звонки, в том числе с неизвестных номеров.