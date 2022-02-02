«Сбер» внедрил электронное взаимодействие с Росреестром по аккредитивам в сделках с недвижимостью

«Сбер» продолжает развивать цифровые сервисы — в расчётах с аккредитивами по сделкам с недвижимостью внедрён канал электронного взаимодействия между «Сбером» и Росреестром. По типовым сделкам без дополнительных условий в расчётах банк может самостоятельно получать информацию о переходе прав собственности к покупателю или о регистрации договора участия в долевом строительстве. Сторонам сделки больше не нужно приходить в банк и приносить подтверждающие документы для завершения расчётов по аккредитиву.

Новое решение существенно ускоряет процесс выплаты денежных средств получателю, а также полностью исключает риски недобросовестного поведения сторон сделки.

Евгений Кравченко, старший управляющий директор, директор управления торгового финансирования Сбербанка, сказал: «Аккредитив в равной степени защищает всех участников сделки. Физические лица все более активно используют этот способ расчетов, особенно при продаже или покупке недвижимости. В прошлом году 237 тыс. наших клиентов использовали аккредитив для приобретения недвижимости на общую сумму более 1,1 трлн руб. Спрос на аккредитив возрастает ежегодно в 1,5-2 раза на протяжении последних 5 лет. Аккредитив универсален и применим как в простых типовых сделках, так и в сложных — например, сделки с несколькими участниками, с нотариальным удостоверением, с несовершеннолетними и так далее. Также мы внедряем онлайн-сервисы для удобства наших клиентов на всех этапах сделки».

Ранее «Сбер» внедрил сервис удалённого открытия аккредитива для расчётов между физическими лицами в мобильном приложении «Сбербанк онлайн». Теперь расчёты в сделках с недвижимостью с использованием аккредитива могут быть проведены полностью в удалённых каналах обслуживания без посещения офиса. Участники сделки получают SMS-уведомления обо всех этапах прохождения сделки.