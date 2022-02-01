ВТБ разработал голос для умного финансового ассистента на технологиях Yandex.Cloud

Банк ВТБ представил брендированный голос для цифровых коммуникаций с клиентами, разработанный с помощью технологии от Yandex.Cloud – SpeechKit Brand Voice. Теперь голосовой ассистент банка может консультировать пользователей по вопросам, связанным с финансовыми услугами, уникальным, полностью синтезированным голосом. Сейчас голос интегрирован в навык голосового помощника «Алиса» от «Яндекса», а в течение 2022 г. будет доступен и в мобильном приложении «ВТБ онлайн».

Пользователь может задать ассистенту любой вопрос, касающийся продуктов и услуг ВТБ. Например, виртуальный помощник сможет подсказать условия по оформлению накопительного счета или кредитной карты, рассказать о существующих бонусных опциях и многом другом. Консультация с ассистентом через навык «Алисы» конфиденциальна, при использовании помощника персональные данные клиента не запрашиваются. Для активации навыка через приложение «Яндекса» или в умной колонке «Яндекс.станция» достаточно сказать «Алисе»: «Запусти навык “Помощник ВТБ”».

Голос ассистента создан с помощью новой технологии Yandex SpeechKit Brand Voice. Она разработана на базе речевых ML-моделей и позволяет создавать полноценные цифровые копии голоса человека. Для обучения моделей используются трансформеры – в отличие от последовательных нейронных сетей, они могут обрабатывать весь массив текста сразу, благодаря чему значительно сокращается время разработки и повышается качество синтеза и распознавания речи человека.

Чтобы создать новый цифровой голос, специалисты Yandex.Cloud обучили ML-модель на датасете из десятков часов записей реального человека и предоставили ее для использования команде разработки ВТБ. Для повышения качества взаимодействия с клиентами и появления новых сценариев модель будет регулярно дообучаться.

Для озвучки ассистента ВТБ был выбран голос российского актера театра, кино и дубляжа Владимира Зайцева, который дублировал Роберта Дауни-младшего в фильме «Железный человек».

Yandex SpeechKit Brand Voice позволяет клиентам Yandex.Cloud получить новые возможности для построения консистентного бренда. Для формирования своего образа компании могут использовать не только визуальный язык или ассоциации с блогерами или актерами, но и аудиоформат – например, интеграцию уникального голоса в виртуальный помощник.