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«Сбер» запустил денежные переводы по номеру телефона в Китай

«Сбер» сделал возможным перевод денег на кошелек Alipay в Китай по номеру телефона. Для отправки достаточно в «Сбербанк онлайн» ввести номер телефона и ФИО получателя, деньги автоматически зачислятся на найденный кошелёк в китайских юанях. Сервис запущен совместно с Western Union.

Стоимость перевода составит 1% от его суммы.

Леонид Шныр, директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка, сказал: «Сегодня мы добавили в географию трансграничных переводов Сбера еще одну страну. Уверен, что сервис переводов в Китай будет востребован нашими клиентами».

Андрей Агеев, региональный вице-президент Western Union в России и странах СНГ, отметил: «Мы рады, что сервис, который Сбер предлагает своим клиентам на цифровой платформе Western Union, успешно развивается. Приятно, что услуга становится доступна все большему количеству клиентов, а благодаря партнерству с Alipay получение денег в Китае станет ещё удобнее».

Платформа Western Union предоставляет возможность проводить непрерывные трансграничные денежные потоки через свою глобальную финансовую сеть, которая охватывает более 200 стран и территорий и позволяет проводить операции в более чем 130 валютах. Western Union соединяет потребителей, компании, финансовые учреждения и правительства.

Alipay — платёжная система, входяя в Alibaba Group. Основана в 2004 г. Данную платёжную систему также используют более 460 тыс. других компаний.

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