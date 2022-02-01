Банк «Русский стандарт» реализовал возможность приема Mastercard на смартфоне через решение SoftPOS с введением PIN-кода

Клиенты банка «Русский стандарт» по эквайрингу теперь могут принимать карты международной платежной системы Mastercard с помощью технологии SoftPOS Tap on Phone на смартфоне с введением PIN-кода. Сервис SoftPOS превращает обычный телефон в компактный мобильный POS-терминал.

Платежное решение SoftPOS помогает компаниям экономить на покупке и обслуживании POS-терминалов для приема оплаты за товары и услуги по картам. Технология оплаты SoftPOS выгодна и удобна для представителей бизнеса из самых разных областей, особенно с сервисами доставки на дом. Система мобильна и проста, смартфон с SoftPOS может принимать банковские карты без каких-либо ограничений.

Актуальность решения SoftPOS особенно высока в современных условиях, когда спрос на ежедневную курьерскую доставку товаров значительно вырос. Именно SoftPOS позволяет обеспечить удобный прием безналичной оплаты курьерами и агентами.

Приложение SoftPOS может быть установлено на всех современных моделях смартфонов, оснащенных NFC-модулем и работающих на базе операционной системы Android версии 8.1 и выше.

Напомним, что технология SoftPOS c опцией введения PIN-кода также доступна для всех карт крупнейших международных и национальной платежных систем.