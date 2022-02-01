Accenture разработала программу по повышению операционной надежности российских банков

Компания Accenture разработала комплекс мер, которые помогут российским финансовым организациям соответствовать новым требованиям Банка России в части операционной надежности критично важных процессов. Ожидается, что новые положения, регулирующие организационные и технологические меры банков по обеспечению непрерывности оказания банковских услуг вступят в силу 1 октября 2022 г. Об этом CNews сообщили представители Accenture.

Необходимость разработки программы продиктована не только новыми нормами регулятора, но и объективными причинами, связанными с ожиданиями клиентов и цифровизацией банковского бизнеса. Технологии создают не только возможности, но и риски. Программа Accenture по повышению операционной надежности российских банков помогает реализовать риск-ориентированный подход к управлению непрерывностью бизнеса.

«Операционная надежность – результат, а не процесс или функция. Для построения целостной и эффективной системы обеспечения операционной надежности нужна комплексная и скоординированная работа по оценке каждого из ее элементов, выявлению и устранению проблемных участков. Единой методологии сегодня нет. В этом и состоит ключевая сложность выполнения новых требований для банков. Поэтому мы решили создать свой подход, который в соответствии с мировым опытом учитывает все факторы влияния: и прямые риски нарушения непрерывности, и ожидания клиентов по доступности сервисов, и регуляторный контроль», — сказала Ирина Одинаева, старший управляющий директор практики «Стратегия и консалтинг» по работе с банками Accenture в России и Казахстане.

Специалисты Accenture предусмотрели три варианта программы, с разными сроками реализации (от трех месяцев до года) и набором мер. Базовые подходы помогут финансовым организациям привести процессы в соответствие основным требованиям регулятора. Они включают в себя меры по идентификации технологических процессов и элементов критичной архитектуры, структурный анализ документации и разработку практических шагов. Кроме того, банки смогут выявить и устранить процессные и методологические расхождения с требованиями регулятора. Для этого дополнительно оценивается ресурсное обеспечение и качество управления инцидентами, проводится диагностика осведомленности и вовлеченности сотрудников банка.

Наиболее фундаментальный проактивный подход включает в себя более глубокий анализ расширенного набора параметров и формирование решений лучших практик. Кроме соответствия требованиям Банка России, такой подход помогает финансовым организациям получить максимум рыночных конкурентных преимуществ за счет усиления доверия клиентов, акционеров и партнеров, минимизации рисков и прямого сокращения убытков от простоев.

Новые требования к операционной надежности прописаны в проекте положения Банка России, которое в настоящее время проходит государственную регистрацию в Министерстве юстиции России. Они разработаны с учетом Положения Банка России № 716-П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе», опыта ведущих международных организаций, действующих стандартов, а также методологии, предложенной в Basel III.