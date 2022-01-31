«Сбер» запускает новый способ защиты близких от мошенников — подтверждение операций «второй рукой»

«Сбер» объявляет о создании сервиса проверки операций близкого. Эта услуга не имеет аналогов в России.

Суть сервиса в том, что онлайн-переводы клиента — перед тем, как их исполняет банк, — попадают на дополнительную проверку помощнику, который одобряет или отклоняет их исходя из цели операции. Если помощник сочтет операцию подозрительной, он связывается с близким для уточнения обстоятельств и при необходимости блокирует ее исполнение. Таким помощником может стать любой близкий клиенту человек.

Предоставляемая банком услуга является надежной защитой в ситуации, когда клиент переводит мошенникам деньги под психологическим давлением. Обычно родственники узнают об этом постфактум и уже ничего не могут исправить. Подобные случаи можно было бы предотвратить, если бы кто-то из близких мог отклонить перевод.

Новый сервис разработан с учетом предложений наших клиентов, которые хотели бы таким образом обезопасить своих близких и пожилых родственников от действий мошенников.

Сервис абсолютно безопасен для клиента. Во-первых, помощники идентифицированы банком и известны ему. Во-вторых, помощник не вправе инициировать операции за клиента, он не видит остатки и поступления по счетам и может проверить только реквизиты операции. В-третьих, использование сервиса не отменяет стандартные алгоритмы проверки операций банком.

Подключить услугу можно в мобильном приложении «Сбербанк онлайн». Для этого требуется согласие и клиента, и выбранного им помощника. В этом же приложении доверенное лицо будет получать уведомления о том, что нужно проверить операцию.

«Подключить близкого человека к контролю за движением денежных средств – и логичная, и оправданная мера. Тандем ʺклиент+помощникʺ будет чувствовать себя значительно увереннее в сложных финансовых ситуациях, когда дополнительная трезвая оценка действий позволит избежать печальных последствий», — сказал Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка.