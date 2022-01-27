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ИТ в банках Big Data
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Halyk Bank построил фабрику данных с помощью DIS Group

Halyk Bank (Казахстан) построил фабрику данных, которая базируется на сочетании решений по управлению данными и Big Data. Автором проекта выступила компания DIS Group.

Архитектура управления данными позволяет оптимизировать все процессы банка, и, в первую очередь, взаимодействие с клиентами. Данные из многочисленных внутренних и внешних систем-источников консолидируются в новом гетерогенном хранилище и на их основе ежесекундно принимается свыше 10 тыс. решений по всем клиентским операциям.

Инструменты фабрики помогают определять оптимальные каналы коммуникации и таким образом выстраивать персонифицированное взаимодействие с каждым клиентом. Существенное улучшение клиентского опыта привело к увеличению числа транзакций и способствовало росту комиссионных доходов банка уже в первые месяцы после запуска первых коммуникаций. Важными бизнес-эффектами также стали снижение издержек за счёт оптимизации внутренних процессов работы с данными и рост скорости создания цифровых продуктов.

Антон Мусин, первый заместитель председателя правления Halyk Bank, сказал: «Мы наблюдаем интерес со стороны бизнес-сообщества и ИТ-профессионалов к нашему проекту построения фабрики данных, их доверие к выбранным технологиям. Опыт Halyk Bank подтверждает правоту аналитиков Gartner, включивших фабрики данных в число критически важных для бизнеса инвестиций в области данных и аналитики. Мы планируем и дальше развивать проект, уже продемонстрировавший чёткие финансовые результаты и обеспечивший повышение устойчивости и конкурентоспособности банка».

Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group, отметил: «Низкое качество данных становится причиной до 30% всех временных издержек компаний, работающих с Big Data, а ежегодный ущерб от него оценивается в десятки миллионов рублей. Снизить эти издержки можно только за счёт комплексного внедрения технологий Big Data и Data Governance. Halyk Bank стал одной из первых компаний на территории СНГ, применившей такой подход при создании фабрики данных».

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