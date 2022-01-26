«Райффайзен банк» подключил Pickpoint к сервису выплат через СБП

Клиенты Pickpoint, компании по доставке онлайн-заказов через постаматы, получили возможность оплачивать онлайн покупки по QR-коду. Такой сервис реализован благодаря подключению компании к платежному сервису Raif Pay «Райффайзен банка» по приему платежей через СБП.

Сервис приема оплаты по QR работает во всех постаматах Pickpoint по всей России. В целом на сегодняшний день компания объединяет сеть из более 10,5 тыс. постаматов и 4,2 тыс. пунктов выдачи по стране. Ежемесячно Pickpoint доставляет более 2 млн посылок, общая база компании – более 15 тыс. магазинов и партнеров.

Клиент получает товар в удобном для него постамате и моментально оплачивает покупку. Оплата через QR-код при получении товара через постамат крайне актуальна для компании, которая реализует 80% трафика заказов онлайн-ритейлеров через этот канал доставки.

«Подключение постаматов Pickpoint — масштабный проект в сфере логистики по подключению к СБП. Подключение было максимально быстрым благодаря наличию готовых API на стороне Райффайзен банка и полноценной тестовой среды, доступной до подписания договора, а также высокому профессионализму ИТ-команды Pickpoint. Перед нами и клиентом поставлена уже следующая задача – запустить СБП в мобильном приложении и на сайте», — сказал Георгий Коннов, руководитель направления по развитию электронной коммерции «Райффайзен банка».

«Pickpoint дает своим пользователям бесконтактные и безопасные сервисы для интернет-покупок. Оплата заказов в постаматах через СБП – одна из таких актуальных опций. Нашим сервисом доставки пользуется более 15 млн онлайн-покупателей. Для них за последнее время мы реализовали бесконтактные сервисы получения и оплаты товаров по QR-коду через смартфон. Быстрая реализация безопасных сервисов особенно важна в период пандемии, и мы признательны нашему партнеру – «Райффайзен банку», за качество и скорость в решении этой задачи», — сказал Андрей Демидов, финансовый директор Pickpoint.

Для того, чтобы получить доступ к тестовой среде СБП, достаточно подать заявку через Raif Pay. После заполнения анкеты доступ предоставляется в течение двух минут. Raif Pay — новый платежный сервис «Райффайзен банка», который объединяет онлайн-оплату и наличные.