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Клиенты Делобанка могут принимать платежи в «1С» через СБП

Клиентам Делобанка – пользователям программ «1С: Розница 8», «1С:РМК» и «1С:Мобильная касса», теперь доступен способ приема оплаты через Систему быстрых платежей (СБП). В ближайшее время сервис станет доступен и в других решениях системы «1С:Предприятие 8».

«В программе «» реализована возможность генерации QR-кодов для оплаты C2B. Продавец может создать QR-код на оплату чека в программе «1С», после чего вывести на экран или распечатать его. Покупатель сканирует через мобильное приложение своего банка код и, следуя подсказкам, производит оплату. При оплате по куайрингу деньги на расчетный счет продавца поступают мгновенно», – сказал Алексей Трегубов, бизнес-директор Делобанка.

«Мы признательны Делобанку за сотрудничество и рассчитываем, что интеграция наших популярных решений для автоматизации торговли с Системой быстрых платежей позволит клиентам Делобанка снизить затраты и повысить эффективность продаж», – отметил Алексей Харитонов, руководитель отдела продвижения экономических программ в фирме «1С».

Использование куайринга для приема платежей дает возможность экономить: дополнительное оборудование не требуется, а комиссия по куайрингу составляет 0,4% или 0,7%. До 1 июля 2022 г. для предпринимателей действует программа компенсации со ставкой 0%.

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