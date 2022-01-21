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«Деловые линии» и Модульбанк запустили программу поддержки для продавцов на электронных площадках

Клиенты «Деловых линий» получили возможность бесплатно воспользоваться пакетом опций «Маркетплейс» Модульбанка для развития продаж на торговых площадках.

Менеджеры банка проконсультируют по вопросам сертификации товаров, проведут анализ рынка и подберут наиболее выгодную нишу для продаж, помогут разработать продающие карточки товаров, включая организацию фотосъемки, и наладить поставки.

«Деловые линии», со своей стороны, предлагают недельную отсрочку по платежам за доставку каждой партии товаров от поставщика до склада маркетплейса в течение 3 месяцев. Партнерская программа действует с января 2022 г. Также «Деловые линии» предлагают поставщикам маркетплейсов скидку до 65% на перевозку.

«С нами сотрудничает более 24 тыс. поставщиков по всей России, для которых мы доставляем товары в крупнейшие маркетплейсы – Ozon, Aliexpress, Wildberries и др. И мы понимаем, как важно для бизнеса иметь не только выгодные финансовые условия для развития, но и правильно выбрать свою нишу, зная прогнозы продаж своего сегмента. Поэтому пакет «Маркетплейс» от Модульбанка будет полезен многим компаниям, а отсрочка по платежам за перевозку от нас позволит бизнесу без суеты сосредотачиваться на профильных задачах», – отметили в пресс-службе «Деловых линий».

«Для Модульбанка сотрудничество с «Деловыми линиями» — это возможность усилить наш пакет сервисов «Маркетплейс». Теперь мы можем обеспечить наших селлеров ещё и надежной доставкой и быть уверенными в том, что все посылки будут правильно оформлены и вовремя попадут на склады маркетплейсов», – отметил Павел Семёнов, член правления Модульбанка.

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