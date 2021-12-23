«Сбер» первым реализовал сделку по факторингу через API на цифровой платформе «Лайтхаус»

«Сберфакторинг», входящий в экосистему «Сбера», профинансировал одного из ключевых поставщиков предприятий ГК «Трансмашхолдинг» через новую цифровую платформу ТМХ «Лайтхаус». Сделка была осуществлена между крупным поставщиком комплектующих изделий для производства подвижного состава и предприятием, входящим в ГК «Трансмашхолдинг», в кратчайшие сроки и в полностью электронном формате. Сделано это было благодаря уникальной инфраструктуре и бесшовной интеграции, реализованной на платформе. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

«Сберфакторинг» — единственный фактор, который реализовал интеграцию с «Лайтхаус» через АPI с возможностью финансирования в автоматическом режиме. Это удобное решение для клиента обеспечивает безопасную бесшовную передачу данных по поставкам в адрес «Сберфакторинг». Благодаря API вся информация по поставкам, в том числе подтверждение приемки товара покупателем мгновенно синхронизируются с учетной системой «Сберфакторинг» и принимается для финансирования. Такое решение позволяет клиенту получить финансирование в онлайн-режиме в течение считанных минут.

«Важный тренд, который мы сейчас наблюдаем по крупнейшим клиентам, — это активное внедрение технологических решений для цифровизации бизнеса. Благодаря платформе "Лайтхаус" мы заключили первую сделку с крупнейшим поставщиком запчастей и комплектующих изделий для предприятий ГК “Трансмашхолдинг”, которая была полностью реализована онлайн. Мы живем в то время, когда единая цифровая платформа становится неотъемлемым элементом качественных партнерских отношений. Такое сотрудничество обеспечивает прозрачность операций и является эффективным способом управления и финансирования поставок. Реализованная сделка по факторингу через "Лайтхаус" стала первой для экосистемы “Сбер”, но не ограничивает прорабатываемые уже сейчас варианты подключения к платформе других продуктов и сервисов банка», – сказала Ольга Харламова, вице-президент Сбербанка, директор департамента ключевых клиентов.

«Цифровая трансформация крупного бизнеса уже давно не ограничивается только технологическим оснащением предприятий. Так, одним из важных аспектов является работа над оцифровкой финансовых операций. Мы рады отметить, что платформа "Лайтхаус" создает доверенную среду открывающую возможность работать с банками на новых конкурентных условиях, что особенно важно для наших ключевых партнеров, таких как ТМХ - глобального производителя современных транспортных решений», – отметил Денис Иорданиди, генеральный директор ООО «Лайтхаус».

«Наше интеграционное решение через API с платформой Лайтхаус отвечает общему курсу компании на технологичность, скорость финансирования и, конечно, комфорт клиента. Сервис позволяет поставщику автоматизировать большинство операций, избегать ошибок при формировании реестра поставок и переносе данных, а также обеспечивает доступ к быстрому финансированию в момент возникновения потребности», – сказал Игорь Лысенко, генеральный директор «Сберфакторинг».