Модульбанк и Mastercard запустили цифровую карту для бизнеса

Модульбанк и Mastercard запустили цифровую карту для бизнеса. Карта выпускается прямо в смартфоне, её можно оформить за пару минут, привязать к Apple Pay или Google Pay и сразу оплачивать бизнес-расходы, в том числе снимать наличные.

До 31 декабря 2021 г. первые пятьсот клиентов, которые используют цифровую карту для оплаты покупок в офлайн-магазинах на сумму от 10 тыс. руб., получат кэшбек 1 тыс. руб., обещают в Модульбанке.

Среди преимуществ цифровой карты Mastercard Модульбанка: быстрое оформление онлайн, бесплатный выпуск и обслуживание, все возможности обычной пластиковой карты для бизнеса. Кроме того, предприниматели получают кэшбек до 5% и до 538 тыс. руб. в виде бонусов от партнёров на развитие бизнеса. Еще это экологично, поскольку цифровая карта позволяет отказаться от пластика, отмечают в Модульбанке.

«Мы знаем, что наши клиенты ждали эту карту. Ведь сегодня жизнь предпринимателя течет в смартфоне. С новой цифровой картой управлять расходами бизнеса станет еще удобнее», – сказал Павел Семенов, член правления Модульбанка.

«Бизнес-карты – это простой, удобный и безопасный инструмент, который помогает предпринимателям ещё эффективнее управлять финансами. Совместно с Модульбанком мы предлагаем выпустить карту прямо в смартфоне, и это дополнительный уровень удобства в решении самых разных задач для бизнеса: без каких-либо дополнительных временных затрат, что в наши дни один из самых ценных ресурсов», – отметил Джемал Агрба, руководитель направления по развитию коммерческих продуктов и продажам Mastercard в регионе быстрорастущих рынков.

Клиенты Модульбанка могут заказать цифровую карту в мобильном приложении банка.