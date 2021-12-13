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ВТБ Лизинг планирует увеличить штат IT-специалистов на 50% в 2022 году

ВТБ Лизинг в 2022 году планирует увеличить штат IT-специалистов на 50%. На сегодняшний день до 30% IT-разработки в компании осуществляется собственными силами. В следующем году этот показатель планируется довести до 50%. Увеличение доли инсорсинга призвано служить повышению эффективности цифровизации бизнеса ВТБ Лизинг.

До 2020 г. все задачи по цифровизации в ВТБ Лизинг решались исключительно с привлечением подрядчиков. В 2020 году в связи с ростом объема задач по данному направлению компания приняла решение об увеличение подразделения ИТ-разработки с целью повышения эффективности цифровизации бизнеса. Численность штата IT-специалистов ВТБ Лизинг росла на 50% ежегодно. Сегодня в компании работает около 150 сотрудников, среди которых разработчики, тестировщики и аналитики. К концу следующего года это число должно увеличиться до 230 человек.

Развитие инсорсинга за два года позволило сократить длительность цикла разработки ряда информационных систем в два раза. ВТБ Лизинг в 2020-2021 гг. внедрила электронный документооборот, электронный архив, запустила и успешно развивает проект обогащения данных из внешних источников для ускорения прохождения сделки с более гибкой настройкой условий договора. Также было автоматизировано сопровождение клиентов автолизинга. В ноябре совместно с банком ВТБ компания выпустила на рынок полностью цифровой продукт — подписку на автомобиль для физических лиц. В следующем году компания планирует запуск проекта «Электронный лизинг», который позволит корпоративным клиентам оформлять лизинговую сделку и сопутствующие услуги, такие как автострахование, техобслуживание, сервис и шиномонтаж, в режиме онлайн.

Идет работа над созданием маркетплейса — витрины с автомобилями в конкретной комплектации, которые есть в наличии у дилера. Площадка будет содержать также кастомизированное предложение для разных бизнесов: такси, доставки еды и других. Эта платформа электронной коммерции станет частью экосистемы ВТБ.

«У нас сегодня очень много задач в области цифровизации. И мы видим, как значительно их решение позволяет повышать эффективность бизнеса. Например, результаты мониторинга влияния цифровизации на показатели эффективности автолизинга такие: операции на этапе бэк-офиса за два года ускорились у нас почти в три раза, а экономия времени на каждую сделку превысила 40 минут. При этом у менеджеров высвобождается до 7 тысяч часов в год за счет отсутствия необходимости выезжать к клиенту для подписания документов. Мы ожидаем, что изменения приведут и к росту индекса клиентской лояльности на уровне 2-3%», — отметил Сергей Маринич, операционный директор ВТБ Лизинг.

«Сегодня 30% разработки IT-решений мы проводим силами самой компании. Объем задач, связанных с цифровизацией, растет. При этом мы ставим перед собой цель – не только сохранить долю инсорсинга, но и постепенно довести ее до 50%. Поэтому в ближайший год мы продолжим активно искать IT-специалистов в нашу команду. Нам требуются системные аналитики, разработчики Angular, Oracle, Sharepoint, .NET, скрам мастера, системные администраторы. В ближайшей перспективе мы будем также искать специалистов со знаниями в области Data Warehouse, Data Science, архитектуры управления данными, T-SQL, PL SQL, Python, Postgres. При решении задач по цифровизации ВТБ Лизинг использует модель, при которой создаются кроссфункциональные команды по Agile-методологии, в состав которых входят IT-специалисты различного профиля, представители бизнес-заказчика, пользователи системы», — добавил Борис Шелекасов, директор по информационным технологиям ВТБ Лизинг.

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