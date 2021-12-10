Модульбанк запустил новые кассовые терминалы Castles Vega

Модульбанк начал подключать к сервисам «Модулькассы» новые POS-терминалы Castles Vega. Их можно купить или взять в аренду.

Терминалы просты и удобны в использовании, соответствуют всем современным стандартам безопасности, надежности и скорости обработки транзакций по PCI PTS, поддерживают все современные каналы связи. Терминалы считывают информацию с магнитных полос, чиповых карт, поддерживают бесконтактные платежи и платежи по NFC с помощью мобильных телефонов.

Соединение с банком происходит через мобильный интернет или через Wi-Fi-сеть. Подходят для работы как на точках продаж, так и на выезде, в том числе в сложных климатических условиях, стоят дешевле аналогов, отмечают в Модульбанке.

«Мы всегда ищем, как помочь нашим клиентам снизить затраты. Новая линейка терминалов более доступна по цене. При этом каждый терминал полностью соответствует всем современным требованиям безопасности и скорости работы», – сказал Юрий Васильев, директор по платежным сервисам Модульбанка.