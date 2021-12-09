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«Сбер» представил модель Emojich для создания эмодзи по текстовому описанию на базе нейросети ruDALL-E

«Сбер» создал модель Emojich на базе нейросети ruDALL-E (XL). Это продолжение развития мультимодального вектора в обучении нейронных сетей командой Sber AI. Новая модель подходит для создания собственных эмодзи для общения в мессенджерах. Протестировать технологию можно в Телеграм-боте, на сайте и в приложении «Салют», достаточно сказать «Салют, включи художника», а затем попросить сгенерировать смайлик или эмодзи. Кроме того, код модели находится в открытом доступе — с ним можно ознакомиться в официальном репозитории ruDALL-E на Github.

ruDALL-E — нейросеть, созданная командами Sber AI и SberDevices. Модель моделирует совместное распределение текстовых последовательностей на русском языке и изображений и позволяет в итоге генерировать изображения по заданному русскоязычному описанию.

Emojich – «младший брат» модели ruDALL-E с 1.3 млрд параметров. И если проект по обучению ruDALL-E стал самым большим нейросетевым вычислительным проектом в России и СНГ, то новую модель можно считать первым официальным применением модели ruDALL-E и необходимым ее развитием в продуктовом направлении.

«Мы регулярно применяем язык эмодзи при общении в мессенджерах. Но при этом он достаточно ограничен теми вариантами, которые нам предлагает та или иная коммуникационная платформа. Поэтому нами была создана специальная модель для визуализации любой фразы в форме эмодзи. Для этого достаточно лишь описать желаемое и сгенерировать кастомизированный стикер или целый стикерпак. Уверен, что данный инструмент будет удобным и востребованным», – сказал Давид Рафаловский, СТО «Сбербанк групп», исполнительный вице-президент.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тыс. точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

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