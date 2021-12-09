Райффайзенбанк внедрил технологию Smart Engines для сканирования QR-кодов в мобильном банке

В приложении «Райффайзен онлайн» внедрена технология распознавания QR-кодов, разработанная специалистами компании Smart Engines. Переход на новое решение позволил повысить качество считывания данных QR-кодов и других баркодов при выполнении пользователями платежных операций в мобильном банке. Высокая точность сканирования обеспечивается даже в случае, если код поврежден или имеет отклонение от стандарта.

С помощью QR-сканера клиенты банка могут совершать денежные переводы, оплачивать коммунальные услуги, различные квитанции, счета, штрафы и осуществлять покупки. Для этого пользователю достаточно навести камеру мобильного устройства на QR-код или выбрать изображение с QR-кодом из галереи. Код считывается автоматически и все необходимые для платежа или денежного перевода реквизиты вносятся в платежную форму.

Программный продукт компании Smart Engines позволяет сканировать одномерные и двумерные штрихкоды QR, AZTEC, PDF417, DataMatrix, CODABAR, CODE_39, CODE_93, CODE_128, EAN_8, EAN_13, ITF, UPC_A, UPC_E. Считывать баркоды можно на документах, экранах и других поверхностях в видеопотоке или на сделанных пользователями фотографиях. Сканер баркода в мобильном приложении все вычисления выполняет на устройстве пользователя в режиме реального времени.

«Оплата по QR позволяет совершать покупки быстро и бесконтактно. Эта механика удобна для клиентов, однако для ее корректной работы ключевую роль играет точность распознавания кода. Благодаря интеграции сканера Smart Engines, наши клиенты смогут выбирать метод оплаты по QR в «Райффайзен онлайн» в любых ситуациях – даже если код плохо освещен, или устройство пользователя оснащено недостаточно мощной камерой», – сказал Павел Рубахин, директор по продукту мобильного приложения «Райффайзен онлайн».

«Оплата по QR-коду является одним из ключевых элементов современного дистанционного обслуживания клиентов в мобильных банковских приложениях. И мы рады, что Райффайзенбанк, банк с мировым именем, выбрал наш программный продукт для обеспечения высокого качества распознавания баркодов в своем мобильном банке», – сказал к.т.н. генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров.

Новая технология распознавания QR-кодов доступна пользователям мобильного банка «Райффайзен онлайн» на платформе Android.