«МТС банк» и TalkBank запустили чат-бота в Telegram и WhatsApp

«МТС банк» и финтех-платформа TalkBank объявили о запуске чат-бота MTS Bank Now в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Бот поможет мгновенно оформить виртуальную дебетовую карту MTS Cashback Lite, совершать по ней р2р-переводы, просматривать баланс и реквизиты. Следующий этап развития MTS Bank Now – оформление потребительских кредитов, вкладов и других продуктов банка, а также оплата телекоммуникационных услуг и начислений ЖКХ, интеграция других полезных финансовых сервисов.

В мессенджере предусмотрена упрощенная онлайн-идентификация, что делает сервис доступным для всех пользователей – не обязательно быть клиентом «МТС банка» или абонентом МТС.

Чтобы начать общение с MTS Bank Now достаточно написать любую команду, например, «Привет». Для открытия виртуальной предоплаченной карты MTS Cashback Lite нужно выбрать «Оформить карту» и следовать простым инструкциям – бот сообщит об успешном получении.

Виртуальная карта в мессенджере выполнена в оригинальном дизайне и доступна вместе с меню для управления с помощью различных команд, например, «баланс», «реквизиты», «перевод». Снять наличные или пополнить карту можно в банкоматах с технологией NFC, оплачивать покупки также просто ‒ с помощью сервисов бесконтактной оплаты NFC-гаджетов.

Посредством чат-бота пользователь также может получить круглосуточную клиентскую поддержку, а при необходимости обратиться к оператору по команде «Поддержка» или попросить бота прислать номер горячей линии для звонка в банк.

«Мы запустили новый удобный и высокотехнологичный финсервис с возможностями искусственного интеллекта, чтобы пользователь мог решать финансовые задачи в привычном ему интерфейсе быстро, бесшовно и без дополнительного скачивания приложений. «МТС банк» внедряет инновационные сервисы, такие как чат-бот MTS Bank Now, в рамках развития умного и удобного смартбанка для управления личными финансами, – сказал вице-президент, руководитель кластера Daily Banking «МТС банка» Владимир Стасевич, – мы продолжим развивать чат-бот не только в сторону оформления банковских продуктов, но и будем активно интегрировать лайфстайл-сервисы для решения повседневных вопросов, таких как групповые покупки, переводы друзьям или коллегам прямо в мессенджере».

«TalkBank обладает всей необходимой экспертизой для создания мощного, гибкого и полезного банковского сервиса в мессенджерах. С командой «МТС банка» мы видим большую синергию в наших совместных решениях. MTS Bank Now и платформа TalkBank не только усилят рыночную позицию наших компаний, но и создадут возможности для новых партнерств, как с текущей клиентской аудиторией, так и с крупным бизнесом и ритейл-компаниями», – сказал СЕО и основатель TalkBank Михаил Попов.

Сервисы «МТС банка» и Talkbank, на которых базируется чат-бот MTS Bank Now, соответствуют высокому стандарту безопасности PCI DSS, заверяют в банке.

Безопасность операций клиентов с помощью MTS Bank Now в мессенджерах обеспечивается по аналогии с банковскими приложениями с помощью простой электронной подписи (ПЭП) в виде SMS-кода, приходящего на телефон пользователя, указанный как основной в процессе идентификации. Дополнительную защиту и исключение несанкционированного использования обеспечивают биометрические данные и антифрод-системы. Конфиденциальность и защита учетных записей от несанкционированного доступа обеспечивается политикой безопасности самих мессенджеров.