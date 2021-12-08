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Модульбанк запустил сервис персональных менеджеров для продавцов на маркетплейсах

Модульбанк запустил сервис «Маркетменеджер» в рамках пакета услуг «Маркетплейс» – персональный менеджер берет на себя полное сопровождение продавцов, включая решение вопросов по сертификации, подготовку фото и карточек товаров, помощь в закупках, и другие услуги.

«В задачи маркет-менеджера входит комплексное ведение селлеров на торговых площадках. Специалист зарегистрирует предпринимателя на нужных маркетплейсах, проанализирcует рынок, подберет поставщиков и организует закупку и сертификацию товаров, их доставку на склад», — сказал Павел Семенов, член правления Модульбанка.

Кроме того, персональный менеджер поможет определить ценообразование, подготовить грамотные продающие карточки товаров, включая организацию фотосъемки и отрисовку инфографики, вывести новый бренд на площадку, настроить и запустить рекламу, вести и оптимизировать рекламные кампании. Также в задачи менеджера входит контроль за бухгалтерским и юридическим сопровождением предпринимателя.

При необходимости можно брать не комплексное сопровождение, а отдельные услуги.

В начале октября 2021 г. Модульбанк запустил пакет сервисов «Маркетплейс» — для предпринимателей, которые продают или хотят продавать свои товары на маркетплейсах. Он дает инструменты для старта бизнеса на торговых площадках, комфортной работы и увеличения продаж. Среди них — сервис для аналитики продаж «Маркетметрика», моментальный вывод выручки на расчетный счет. Прибыль можно выводить на карту физлиц с комиссией 0-0,4% и с защитой от блокировок счета — без лимитов и заградительных тарифов. Снятие наличных в банкоматах доступно всего за 1%.

Пакет подходит как для опытных продавцов, так и для начинающих предпринимателей. С его помощью можно выбрать нишу для старта работы, оптимизировать вложения и сократить риски, связанные с запуском своего магазина на маркетплейсе. До конца 2021 г. он предоставляется бесплатно. Скоро появятся дополнительные опции — специальные тарифы, «Маркетинститут» (центр обучения торговле на маркетплейсах).

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