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Райффайзенбанк сделал процесс подачи заявки на открытие счета для малого бизнеса полностью цифровым

Теперь клиенты Райффайзенбанка из сегмента малого и микробизнеса могут полностью онлайн управлять процессом открытия счета. Предприниматель проходит весь путь от заявки до выбора места и времени встречи с представителем банка в своем личном кабинете в интернет-банке «Райффайзен бизнес онлайн».

«Мы сделали процесс открытия счета непрерывным для клиента — теперь банк не звонит вам, чтобы договориться о встрече. Вы назначаете её сами онлайн в удобное для себя время. И всё это можно сделать очень быстро, сразу в день подачи заявки. Мы стремимся сделать все сервисы для предпринимателей моментальными. Цифровой банковский продукт должен быстро решать задачу бизнеса и не требовать к себе дополнительного внимания», — отметила Софья Летова, руководитель направления по транзакционному малому бизнесу в Райффайзенбанке.

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