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«Крок» провела аудит ИТ-инфраструктуры «БКС банка»

«Крок» провел комплексное ИТ-обследование «БКС банка». Благодаря этому банк заложил основу для дальнейшего развития инфраструктуры, усиления рыночных позиций розничного бизнеса и запуска новых цифровых платформ.

Среди стратегических векторов «БКС банк» отмечает привлечение новых клиентов через цифровые каналы, расширение бизнеса электронных банковских гарантий и развитие платформы «Банк сфера» для предпринимателей. Во всех случаях необходима надежная и производительная инфраструктура, обеспечивающая быстрый рост бизнеса. Чтобы определить узкие места, которые могут затормозить его или вызывать недоступность приложений, «Крок» провела для «БКС банка» аудит ИТ инфраструктуры, инженерных и телекоммуникационных систем. В проекте специалисты ИТ компании следовали рекомендациям международного стандарта ISO 22301, а также применили собственную методологию обследований, которая уже успела рекомендовать себя в десятках подобных проектов.

В рамках проекта «Крок» обследовала вычислительную и инженерную инфраструктуру в дата-центрах банка, а также проверила бизнес-системы на предмет отказо- и катастрофоустойчивости. По итогам были выявлены узкие места и красные зоны, которые могут привести к снижению эффективности бизнеса. Специалисты «Крок» обратили внимание на возможные риски и рекомендовали меры для их устранения. В помощь ИТ-директору все рекомендации «Крок» оформлены в виде подробной дорожной карты (road-map) с планом модернизации и обоснованием каждого этапа.

Примечательно, что самая активная фаза проекта пришлась на пандемию. Команда «Крок» отработала многие запросы удаленно и смогла в режиме реального времени скорректировать планы исходя из новых вводных. Например, в период локдауна банк взял курс на удаленную работу, и фокус на дистанционных решениях также нужно было учесть в подготовленной дорожной карте.

«Рынок развивается очень стремительно, также быстро усиливается конкуренция между игроками. Некоторые из них в погоне за клиентами забывают подготовить для новых цифровых сервисов фундамент – ИТ-инфраструктуру. А это неизбежно приводит к ошибкам и срывам сроков. В такие моменты лучше взять паузу и провести аудит. Даже короткий чек-ап поможет разложить все по полкам и застраховать компанию от масштабных проблем в будущем», — сказал Александр Сысоев, руководитель направления вычислительных систем ИТ-компании «Крок».

«Ценность подобных аудитов заключается в колоссальной экономии времени — собственными силами мы бы потратили значительно больше времени на достаточно рутинный процесс. Кроме того, внешняя экспертиза очень полезна. Она помогает свежим взглядом оценить сложившуюся инфраструктуру и найти элементы, которые могут ухудшить ее работу», — отметила Наталия Степнова, директор операционного блока «БКС банка»

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