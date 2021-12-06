Сервис видеоконференций Jazz by Sber обрел мобильную версию в приложении «Салют»

Сервис видеоконференций Jazz by Sber появился в мобильном приложении «Салют», сообщили CNews представители «Сбера». Теперь можно создавать встречи на смартфоне и приглашать людей присоединиться по ссылке, а также звонить другим пользователям приложения.

Чтобы запустить видеовстречу в приложении «Салют», нужно перейти на вкладку коммуникаций, нажав на иконку с видеокамерой в левом верхнем углу стартового экрана. Можно создавать конференцию и приглашать новых участников, просто отправив им ссылку, позвонить другому пользователю приложения или сделать вызов на свое умное устройство Sber.

Jazz by Sber, разработанный командой SberDevices, позволяет всем желающим создавать и проводить встречи до 100 человек без ограничений по времени. Во время звонка можно синхронно смотреть видео в интернете и слушать музыку, а демонстрировать экран могут одновременно все участники конференции. Помимо мобильной версии сервис работает в веб-браузерах, через приложение для компьютера Jazz Desktop, на смарт-дисплее SberPortal и умном ТВ-медиацентре с камерой SberBox Top, при этом сервис позволяет бесшовно переключаться между устройствами во время звонка.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тыс. точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

В 2020 г. Сбербанк провел ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема «Сбера» сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса.