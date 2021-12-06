«Сбер» представил «Умный автоответчик»: ассистенты «Салют» оставят персонализированные ответы контактам пользователя и возьмут на себя общение с курьерами и спамерами

В приложении «Салют» появился сервис «Умного автоответчика», сообщили CNews представители «Сбера». «Сбер» представил новинку как ответ на возрастающее количество спам-звонков и однотипных коммуникаций по телефону. Теперь виртуальные ассистенты могут взять на себя общение по вопросам, которые пользователь готов им делегировать — например, взаимодействие со службами доставки. Это еще один важный шаг в развитии ассистентов «Салют» как полноценных личных помощников — они сами ответят на входящий звонок, пообщаются со звонящим и передадут пользователю сообщение.

Сервис срабатывает, когда пользователь не может или не хочет отвечать на звонок, или просто находится вне сети. Новая функция также поможет защитить пользователей — звонки с незнакомых номеров можно переключить на виртуальных ассистентов, чтобы не тратить время на спам и не попасться на удочку телефонных мошенников. Для активации сервиса достаточно озвучить голосовой запрос «Салют, подключи автоответчик». В ближайшее время «Умный автоответчик» станет доступен также в мобильном приложении «Сбербанк онлайн».

Сервис обладает уникальной для российского рынка функцией — позволяет настроить персональные ответы для определенных номеров из списка контактов пользователя. Например, когда позвонит мама, а вы находитесь на встрече, ассистенты «Салют» скажут, что вы сейчас заняты, и попросят не волноваться. А если вы взяли выходной посреди недели, ассистент сообщит коллегам, что вы обязательно свяжитесь с ними, когда вернетесь на работу. При этом ассистенты всегда представляются и ведут разговор от своего имени, чтобы не сложилось впечатления, что общение происходит с живым человеком. Они также никогда ничего не подтвердят от имени пользователя, например, услугу из спам-сообщения, — в сценариях автоответчика не содержится так называемых ответов-согласий.

Создавать индивидуальные сценарии ответов можно и на незнакомые номера, а также на звонки из организаций. Можно сделать так: когда виртуальные ассистенты «Салют» распознают, что им звонит, например, курьер Delivery Club — они сообщат, что вы не можете взять трубку, продиктуют код домофона и попросят оставить заказ у двери. Или, например, вы знаете, что вам позвонят подтвердить запись в поликлинике, но вы не сможете ответить — ассистенты сделают это за вас. При этом звонки от курьеров и организаций распознаются не только по номеру телефона, но и по содержанию сообщения. Так, если в ходе разговора ассистент поймет, что пользователю звонят по поводу доставки — например, услышит фразу «Сможете ли вы принять заказ в течение часа» — он даст ответ из заранее подготовленного сценария. Для разных организаций можно настраивать свои уникальные ответы.

Разумеется, сервис может и просто определять номер и принимать сообщения как автоответчик. При этом благодаря технологиям, созданным в SberDevices, пользователям не обязательно будет даже прослушивать аудиозапись — после звонка вам придет пуш-уведомление со ссылкой на сообщение, в котором будет содержаться текстовая расшифровка всего диалога, а также оригинальная аудиозапись звонка.

«Мы продолжаем развивать возможности ассистентов Салют, которые позволят пользователям делегировать своим персональным виртуальным помощникам решение повседневных рутинных задач. Входящие телефонные звонки, которых становится все больше, отвлекают нас от важных дел. Теперь мы можем доверить и эту задачу ассистентам Салют», – сказал Константин Круглов, CEO SberDevices, старший вице-президент по новым цифровым поверхностям Сбербанка.

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