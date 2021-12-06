МТС-банк запустил оплату по QR-кодам через СБП в салонах МТС

ПАО «МТС-банк» объявляет о запуске оплаты товаров и услуг в розничной сети МТС с помощью динамических QR-кодов с использованием сервиса C2B Системы быстрых платежей (СБП). Сервис доступен в салонах МТС по всей России. Об этом CNews сообщили представители МТС-банка.

В настоящее время клиенты более 60 российских банков, подключенных к сервису C2B СБП, могут оплачивать товары и услуги в салонах МТС с помощью смартфона по QR-коду, сформированному для одноразового использования на конкретную покупку.

Сервис позволяет оплатить покупку безналичным способом напрямую с банковского счета без ввода данных банковской карты.

Оплата по QR-коду удобна для пользователей гаджетов без поддержки NFC-технологии для бесконтактных платежей. По оценке аналитиков МТС, в 2021 г. каждый третий купленный смартфон в России не имел поддержку NFC.

«В апреле 2021 г. МТС-банк успешно реализовал сервис приема платежей по QR-коду через СБП и активно развивает это направление для пользователей экосистемы МТС. Сейчас мы работаем над реализацией оплаты по модели подписки через СБП. Это сделает покупки товаров и услуг еще более удобными и позволит ускорить динамику роста оплаты через СБП», – отметил вице-президент, руководитель кластера Daily Banking МТС-банка Владимир Стасевич.

«Оплата с помощью сервиса C2B СБП позволит покупателям, не имеющим смартфонов с NFC, совершать покупки без использования банковской карты и наличных средств. Видим, что сервис пользуется спросом у наших посетителей — спустя несколько дней после запуска сервиса, доля безналичных расчетов, совершенных с помощью QR-кодов, достигла 10%», – сказал директор по развитию бизнеса розничной сети МТС Павел Суховаров.

Публичное акционерное общество «МТС-Банк» – универсальный коммерческий банк, входящий в число 50 ведущих российских банков. Сеть офисов обслуживания МТС Банка охватывает более 50 городов в 30 наиболее крупных регионах России. Основным акционером является Частная компания с ограниченной ответственностью «Мобайл ТелеСистемс Б.В.» – дочерняя компания ПАО «Мобильные ТелеСистемы».