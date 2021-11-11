Корпоративные клиенты «Сбера» могут подписывать договоры по СМС

Корпоративные клиенты «Сбера» сегмента малого бизнеса могут подписывать договор на подключение популярных банковских продуктов, отправив специальный код посредством СМС. Услугой могут пользоваться предприниматели с выручкой до 400 млн руб. в год во время личных встреч или при консультации по телефону с клиентским менеджером.

В список услуг, подписание договора по которым возможно по СМС, входит перечисление заработной платы и подключение эквайринга (по QR, через СмартPOS, Эвотор и Android-приложение для приёма безналичной оплаты Tap on Phone). В будущем список сервисов будет расширен.

При заключении договора клиенту банка приходит СМС от «Сбера» со ссылкой на документ и уникальным кодом. Перейдя по ссылке, предприниматель может ознакомиться со всеми условиями договора, и при согласии с ними отправить в ответ код. После этого подписанный с обеих сторон договор автоматически высылается на электронную почту клиента. Стоимость СМС определяется по тарифам оператора.

«Мы расширили перечень продуктов, которые можно подключить через выездных менеджеров, а также убрали излишнюю бюрократию. Сервис СМС-подписания решает две задачи: упрощает процесс подключения для клиента и помогает сохранить лес за счет экономии бумаги», – сказал Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка.

Отказ от бумаги за счет цифровизации продуктов и процессов – один из ключевых драйверов ESG-повестки «Сбера». За три года безбумажные технологии позволили сэкономить 3,8 млн пачек бумаги, что эквивалентно примерно 160 тыс. деревьев.