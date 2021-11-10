Компания NetApp стала партнером главного события осени российского ИКТ-сообщества – CNews FORUM 2021

Компания NetApp, международный производитель программного обеспечения для управления данными в облаке традиционно приняла участие в главном событии сентября в сфере ИТ, стала партнером CNews FORUM 2021: Информационные технологии завтра.

CNews FORUM 2021 – это уникальная площадка, которая уже 14 раз подряд собирает экспертов ИТ-отрасли, предcтавителей бизнеса и госструктур, а также независимых экспертов и аналитиков для обсуждения ключевых вопросов и актуальных проблем рынка, подходов к реализации различных ИТ-проектов. В этому году форум прошел в онлайн-формате, в котором приняло участие более 1500 специалистов.

Основной темой деловой программы этого года стала информатизация экономики в перспектив на ближайшие годы. Участники форума в рамках пленарного заседания и шести тематических секций, среди которых «ИТ в госсекторе», «ИТ в банках», «Облачные технологии», «Информационная безопасность», «ИТ в торговле» и «Цифровая трансформация» обсудили передовые решения отечественных и западных поставщиков, востребованность таких услуг на рынке, а также выявили причины, которые могут тормозить развитие и продвижение технологий на российском рынке.

В рамках тематической сессии «ИТ в банках» выступил спикер компании NetApp – Равиль Сафиуллин, менеджер по развитию бизнеса в финансовом секторе с темой «Как в финансовой сфере соблюсти требования регулятора и получить инновационные технологии управления данными?». В ходе своего выступления эксперт рассказал участникам форума, как зрелые технологии управления данными помогают обеспечивать соотвествие требованиям регулятора без необходимости жертвовать инновациями для надежности хранения информации.

«Сегодня индустрия финансовых услуг переживает большие перемены, а высокий уровень государственного регулирования влияет на возможность внедрения новых технологий в этой сфере. Изменившиеся условия рынка и конкуренция со стороны финтеха заставляют компании ускорять свои планы по модернизации и внедрять инновационные технологии управления данными. NetApp уже на протяжении многих лет помогает своим клиентам из банковской индустрии не только управлять данными, но и ускорять цифровую трансформацию, а также обеспечивать безопасность в соответствии со всеми требованиями регулятора» – отметил Равиль Сафиуллин.