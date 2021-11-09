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«Тинькофф бизнес» запустил «Быстрые выплаты» по торговому эквайрингу

«Тинькофф бизнес» сократил сроки зачисления средств на счет по торговому эквайрингу. Опция «Быстрые выплаты» позволяет получать возмещение столько раз в сутки, сколько удобно предпринимателю.

Общерыночная практика – зачисление средств по торговому эквайрингу на счет раз в день – как правило, на следующие сутки после проведения операций через POS-терминалы. Клиентам «Тинькофф бизнеса» теперь не нужно ждать – выплаты им будут приходить день в день, при этом предприниматель может установить индивидуальную частоту возмещений вплоть до 1 раза в час.

«Быстрые выплаты» помогут небольшим компаниям устранить кассовый разрыв за день, а крупный бизнес сможет сразу пустить полученные средства в оборот.

Самостоятельное регулирование сроков выплат также поможет компаниям в борьбе с фродом. Можно установить комфортный промежуток времени между проведением операции и зачислением средств для большинства клиентов, чтобы успеть отследить мошеннические операции и вовремя отреагировать.

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