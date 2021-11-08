Проблемы передачи в ФНС сведений о суммах выплаченных процентов и решения компании «Кворум»

В июле компания «Кворум» анонсировала выпуск первой версии Адаптера «ФНС. Проценты по вкладам» на базе Платформы СМЭВ-Интегратор. Решение призвано помочь кредитным организациям в выполнении требований ст. 214.2 НК РФ о предоставлении в Налоговую службу сведений о суммах выплаченных процентов в отношении клиентов-физлиц и ИП, а также требований Приказа ФНС от 19.05.2021 №ЕД-7-11/497@ о форме и формате передачи указанных сведений.

Банки обязаны провести необходимые доработки и начать передачу данных в срок до 1 февраля 2022 года. Второй из двух видов сведений СМЭВ («Запрос на уточнение информации о суммах выплаченных физическому лицу процентов по вкладам (остаткам на счетах)»), необходимых для интеграции с ФНС, был зарегистрирован в продуктивной среде только в октябре 2021 года. Сжатые сроки внедрения и наличие у «Кворум» готового программного обеспечения привели к повышенному интересу кредитных организаций к Адаптера «ФНС. Проценты по вкладам».

Регулярные обсуждения решения с потенциальными заказчиками, а также результаты тестирования Адаптера в составе инфраструктуры банков выявили очень важный практический аспект проектов интеграции с ФНС. Передаваемые сведения необходимо строго структурировать:

не допускать дублей клиентов и счетов;

консолидировать данные по начислениям по каждому клиенту;

проводить форматно-логический контроль данных перед отправкой;

соблюдать жесткую нумерацию корректирующих сообщений по каждому клиенту;

соблюдать ограничение лимита записей, передаваемых в одном сообщении.

Таким образом, банку помимо реализации бизнес-логики взаимодействия с ФНС по процедурам передачи, корректировки, аннулирования и уточнения сведений, необходимо внедрять механизмы форматно-логического контроля и учета данных, инструменты ручного разбора спорных ситуаций. В короткие сроки описанные требования очень сложно учесть и реализовать даже в одной АБС. Тем более сложной кажется задача в том случае, если у банка две и более АБС, или базы разделены по филиалам.

Как показала практика внедрения, важнейшим преимуществом Адаптера «ФНС. Проценты по вкладам» выступило наличие в базовой версии решения всех указанных инструментов и механизмов, объединенных в «Модуль консолидации». Основная задача Модуля – предварительная подготовка и контроль получаемых от АБС и передаваемых ФНС данных. Модуль реализует следующие функции:

Форматно-логический контроль получаемых от АБС данных на основании xsd видов сведений, а также контроль логической целостности данных (проверка контрольного числа ИНН, проверка кода страны гражданства по Общероссийскому классификатору стран мира, и др.). Обнаружение «дублей» клиентов и реализация инструментария для их исправления в режиме ручного разбора. Консолидация всех начислений по клиенту за отчетный период процентов. Ведение нумерации корректирующих сообщений по клиентам. Контроль и распределение данных по пакетам с учетом лимита в 10 тыс. сообщений в пакете. Регистрация запросов на повторную корректировку данных, поступающих от ФНС в электронной и бумажной форме. Контроль за получением повторных корректировок по запросу. Ведение статистики взаимодействия и подготовка отчетов. Мониторинг сбоев и подготовка уведомлений о нештатных ситуациях в ходе передачи сообщений.

Адаптер «ФНС. Проценты по вкладам» может штатно работать без Модуля консолидации, в режиме «транспорта» сообщений между АБС кредитной организации и АБС. При этом фактически все завершенные и реализуемые в настоящее время «Кворум» интеграции с ФНС по передаче сведений о выплаченных процентах не обходились без использования Модуля. В конечном счете он задействовался даже в тех случаях, когда банк заявлял о полной готовности реализации всей логики, проверок и обработки дублей на стороне АБС.