«Тинькофф инвестиции» запустили платформу социального трейдинга «Сигнал»

«Тинькофф инвестиции» запустили платформу социального трейдинга «Сигнал» в синергии с крупнейшей социальной сетью для инвесторов «Пульс». Сервис позволяет следовать за стратегиями, созданными на базе лучших инвестиционных идей от профессионалов рынка.

Авторами стратегий автоследования стали профессиональные инвесторы: известные частные управляющие, трейдеры с большим опытом работы на рынке, включая пользователей социальной сети «Пульс». При выборе авторов оценивались такие параметры, как инвестиционный стаж, доходность, риск-профиль, частота сделок, предпочитаемые инвестиционные инструменты и другие.

На старте в «Сигнале» инвесторам доступны более 30 стратегий, которые отличаются по разным параметрам. Пользователи могут инвестировать в рублях или долларах; выбирать консервативные или агрессивные стратегии; инвестировать в дивидендные акции, бумаги роста, облигации или БПИФы, а также в отдельные отрасли — здравоохранение, «зеленую» энергетику и другие; диверсифицировать портфель бумагами компаний из США, Китая и других стран. Также интерфейс «Сигнала» позволяет оценить доходность стратегии с даты ее запуска.

Благодаря синергии «Сигнала» с социальной сетью «Пульс», пользователь также может изучить информацию об авторе стратегии — его личную доходность за прошедшие годы, сделки за последний период и контент, которым он делится с сообществом.

Подключиться к стратегиям сервиса «Сигнал» можно в приложении Тинькофф инвестиций в разделе «Что купить» → «Стратегии». После выбора понравившейся стратегии необходимо нажать кнопку «Следовать» и далее выбрать один из существующих счетов либо опцию «Открыть новый счет». Все сделки в рамках подписки на инвестиционную стратегию — независимо от тарифа пользователя — не облагаются комиссией. «Сигнал» станет доступен всем клиентам в обновленной версии приложения «Тинькофф инвестиции» 5.0 поэтапно в течение ближайшего месяца.

Антон Кицун, руководитель управления развития инвестиционного бизнеса Тинькофф инвестиций, сказал: «„Сигнал“ принципиально отличается от других сервисов автоследования. Это новая веха в развитии продуктов на базе инвестиционных стратегий и в развитии брокерского рынка в целом. Ключевое преимущество сервиса социального трейдинга „Сигнал“ — интеграция с крупнейшим в России отраслевым сообществом для инвесторов „Пульс“, в которой зарегистрировано более 1,6 млн инвесторов. Благодаря синергии с „Пульсом“ мы являемся проводниками стратегий не просто популярных инвесторов, а тех, кто имеет доказанный опыт успешных инвестиций на протяжении длительного времени — и эту статистику сможет проверить каждый».