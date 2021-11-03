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«Тинькофф» и CSI дали возможность ритейлерам принимать платежи на кассах через СБП

«Тинькофф бизнес» подключил новый способ оплаты для розничных магазинов — через Систему быстрых платежей (СБП) по QR-коду. Новая функциональность автоматически появится у всех магазинов — клиентов «Тинькофф бизнеса», которые пользуются кассовым программным обеспечением Set Retail партнера проекта — компании CSI. Прием платежей с использованием QR-кода на кассе избавляет магазины и торговые сети от необходимости отдельного подключения к СБП.

Для приема платежа через СБП продавцу на кассе нужно выбрать в меню кнопку «СБП от Тинькофф». После этого QR-код появится на экране кассы для покупателя или отпечатается на чековой ленте. Покупатель может отсканировать код с помощью мобильного приложения любого банка-участника СБП. Касса моментально подтверждает статус платежа и печатает чек.

Для покупателя вся операция занимает не больше времени, чем оплата картой, а ритейлер получит деньги сразу на свой на счет без задержек.

При использовании оплаты через СБП бизнес также экономит на комиссиях: для торговых предприятий комиссия за прием платежей через СБП в несколько раз ниже, чем комиссии по эквайрингу. Также компании, входящие в Реестр малого и среднего предпринимательства, до конца года получают возмещение уплаченных комиссий за операции, проведенные через СБП.

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