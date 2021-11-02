Райффайзенбанк автоматизировал внутрибанковский процесс выпуска банковских гарантий

Райффайзенбанк автоматизировал внутрибанковский процесс выпуска банковских гарантий. Платформа Digital Guarantee Platform (DGP), разработанная совместно с компанией «Мюон», позволила автоматизировать и ускорить процесс выпуска гарантий, повысить прозрачность процесса для клиента, а также упростить процесс для всех участников согласования сделки внутри банка. Платформа DGP станет основой для дальнейшего масштабирования документарного бизнеса банка.

Автоматизация «ручных» процессов давно стала рыночным трендом, однако, как правило, такие решения работают только для стандартных кейсов и не позволяют обрабатывать сложные клиентские запросы. Такие запросы особенно характерны для клиентов среднего и крупного бизнеса, которые часто выпускают гарантии на нестандартных условиях со сложной структурой сделки. Команда торгового финансирования Райффайзенбанка пошла по пути разработки универсальной платформы, которая позволяет не только автоматизировать ручную работу сотрудников, но и гарантировать при этом гибкость, необходимую для работы с различными инструментами торгового финансирования – от стандартных гарантий для госзакупок до финансирования сложных международных проектов.

Выпуск гарантии для среднего и крупного бизнеса задействует множество внутренних систем банка, а также требует корректного отражения сделки в соответствии с требованиями российского и международного учета. Платформа DGP учитывает все эти нюансы и позволяет обеспечить бесшовный процесс выпуска гарантии: после того, как клиент направляет заявление в «Райффайзен бизнес онлайн», сотрудники банка сразу видят его и могут начать с ним работу; эксперт банка проверяет, есть ли в запросе какие-то специфичные требования, которые необходимо учесть, чтобы дополнительно проконсультировать клиента; в платформе в автоматическом режиме проводится не только отражение сделки в учете и списание комиссии, но и ряд проверок сделки перед выпуском, которые ранее делались вручную; клиент в личном кабинете видит статус согласования банковской гарантии и получает уведомление о том, когда она готова, а также скан-копию выпущенной гарантии или саму гарантию в электронном виде.

Создание сквозной платформы для выпуска банковских гарантий особенно ценно для региональных клиентов Райффайзенбанка в случае выпуска гарантии на бумаге – теперь менеджеры региональных офисов банка получили возможность мгновенно подписать выдать клиенту гарантию банка без потери времени.

«В разработке DGP мы использовали актуальные технологии. Нам удалось учесть потребности клиентов и внутренних заказчиков: обновленный процесс выпуска гарантий стал максимально прозрачен, что дает возможность масштабировать бизнес без потерь в качестве. Текущий уровень автоматизации позволяет нам сохранять высокие темпы роста, предоставляя оптимальные условия обслуживания для наших клиентов», – отметила Анастасия Маткова, исполнительный вице-президент по развитию продуктов торгового финансирования Райффайзенбанка.

«Мы являемся многолетним партнером Райффайзенбанка, однако этот совместный проект стал для нас уникальным. В первую очередь за счет своего масштаба. Мы гордимся тем, что благодаря нашей совместной разработке Райффайзенбанку удалось перейти на новую ступень автоматизации процесса работы с гарантиями», – сказал Денис Алхазов, генеральный директор компании «Мюон».

Платформа DGP построена по принципам микросервисной архитектуры, что обеспечит максимальную легкость ее дальнейшего развития в периметре банка.