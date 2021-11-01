Безбумажные технологии «Сбера» позволили сохранить около 160 тысяч деревьев

«Сбер» подвёл промежуточные итоги программы Sber Digital Inside, направленной на планомерное сокращение применения в своих процессах бумажных технологий. Количество сэкономленной «Сбером» бумаги за три года действия программы составило 3,8 млн пачек, что эквивалентно примерно 160 тыс. деревьев.

Программа, разработанная с учётом лучших зарубежных практик, позволила выявить ключевые точки возникновения в «Сбере» бумажных носителей информации и определить порядок их перевода в электронный вид. С 2019 г., когда отказ от бумаги стал для «Сбера» одним из ключевых драйверов его ESG-повестки, общее потребление бумаги снизилось на 55%. В частности, объём бумажных документов, выдаваемых клиентам, сократился на 29%, а бумажной документации, остающейся на хранении в банковских архивах, – на 83%.

Это стало возможным благодаря максимальной цифровизации продуктов и процессов, созданию мобильных приложений по банковским сервисам, переходу на электронные чеки, возможности подачи документов в электронном виде и другим безбумажным инициативам. Подобные подходы реализуются и в компаниях экосистемы «Сбера».

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Мы последовательно претворяем в жизнь нашу ESG-стратегию, направленную в том числе на заботу о природе. Пока «Сбер» ещё в начале длительного пути, но уже достиг впечатляющих результатов. Мы не только сохранили 160 тыс. деревьев за три года реализации программы по экономии бумаги, но и дополнительно посадили 180 тыс. молодых деревьев к 180-летию Сбербанка, которое отмечается в этом году. А к 2023 г. мы посадим ещё 1 млн деревьев. Надеюсь, что наш постепенный отказ от бумаги и деятельность по восстановлению лесов станут примером как для клиентов, так и для других российских компаний».