Приложение «СБПэй» для iOS стало доступно клиентам СКБ-банка

Приложение для оплаты товаров и услуг с помощью Системы быстрых платежей (СБП) – «СБПэй» – стало доступно клиентам СКБ-банка – владельцам iPhone. Они могут бесплатно скачать приложение в App Store.

«СБПэй» полностью соответствует всем современным стандартам безопасности. Надежность операций через приложение обеспечивается на стороне Банка России, НСПК и банков-участников СБП.

В «СБПэй» функциональность оплаты доступна с первого экрана. Благодаря удобному клиентскому пути пользователи могут заплатить за товары или услуги всего в несколько кликов. Кроме того, оно позволяет хранить несколько счетов разных банков для оплаты.

«В приложении применены новейшие технологии прямой токенизации банковского счета клиента, что делает его абсолютно безопасным для использования. Оно позволяет проводить операции оплаты товаров и услуг, напрямую списывая деньги с банковского счёта клиента», – отметил Виталий Копысов, директор по инновациям СКБ-банка.

«Ранее мы уже выпустили версию приложения для Android, сейчас оно доступно на iOS. Продавцам будет легче объяснять клиентам, как совершить оплату с помощью унифицированного приложения «СБПэй», чем разбираться в интерфейсах мобильных банков участников системы, которые также позволяют расплачиваться с помощью СБП. В свою очередь это сделает оплату с помощью СБП еще популярнее среди россиян», – сказал директор по развитию инновационных сервисов НСПК Дмитрий Колесников.

Планируется, что с 1 апреля 2022 г. все банки с универсальной лицензией, включая системно значимые предоставят своим клиентам возможность оплачивать товары и услуги с помощью «СБПэй».

НСПК будет выпускать новые версии приложения, расширяя его функциональность и возможности, чтобы «СБПэй» становился еще удобнее для потребителей и бизнеса.