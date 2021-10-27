Райффайзенбанк подключил магазины «Куулклевер» к СБП

Райффайзенбанк запустил сервис оплаты по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) в магазинах натуральных продуктов «Куулклевер». Это первый масштабный проект банка по внедрению СБП в сфере продуктового ретейла в Нижегородском регионе.

Гостям магазина доступны два пользовательских сценария — при оплате на кассе в более чем 250 магазинов сети в Москве и Московской области, Нижнем Новгороде, Дзержинске, Кстове и Бору, а также при оформлении онлайн заказов в интернет-магазине и через мобильное приложение. Интеграция с СБП позволит клиентам оплачивать покупки с помощью QR-кода быстро, просто и безопасно с помощью обычного смартфона. За каждую покупку, совершенную через СБП, «Куулклевер» начислит своим клиентам 30 кеглей (бонусов). Оплата через СБП осуществляется без комиссии.

С подключением к СБП «Куулклевер» не только повысит удобство и безопасность обслуживания клиентов, но и снизит комиссию по эквайрингу в несколько раз до 0,4% от оборота. Денежные средства будут поступать на счет торговой сети в течение 15 секунд.

«Райффайзенбанк обладает глубокой экспертизой в подключении клиентов из разных сфер бизнеса к СБП, в том числе в сфере продуктового ретейла. Благодаря подключению к сервису C2B торговая сеть может повысить уровень клиентского сервиса, значительно сократить транзакционные издержки и подтвердить технологическое лидерство в своем сегменте бизнеса. Надеемся, что покупатели магазинов «Куулклевер» по достоинству оценят новый удобный сервис», — отметил Олег Углов, руководитель направления по работе с крупными компаниями макрорегиона «Запад» Райффайзенбанка.

«Ключевая задача Райффайзенбанка в Нижегородском регионе — быть долгосрочным и надежным партнером для корпоративных клиентов, помогать им развиваться и укреплять рыночные позиции. Мы предлагаем корпоративным клиентам из совершенно разных секторов экономик не только стандартизированные, но и гибкие решения оплаты при помощи QR-кода, и уверены, что за СБП будущее платежного рынка. Мы сотрудничаем с «Куулклевер» в сфере корпоративных финансов более 5 лет и благодарны ей за доверие и возможность расширить наше партнерство в сегменте эквайринга», — сказал Максим Лужбин, руководитель отдела по обслуживанию и финансированию предприятий крупного бизнеса Райффайзенбанка в Нижегородской области.

«Мы всегда идем в ногу со временем и предоставляем еще один быстрый и безопасный способ оплаты для наших гостей. Для осуществления оплаты не нужно носить с собой банковские карты, достаточно установить на смартфон мобильное приложение своего банка. Этот способ оплаты уже доступен в магазинах «Куулклевер» и в нашем интернет-магазине. Оплата через СБП уменьшает комиссию до 0,4%. Снижение затрат делает нашу компанию более устойчивой и способствует развитию идеи качественного питания по честным ценам. Всем нашим клиентам, которые применяют СБП мы дарим бонусы при каждой оплате», — отметил Дмитрий Смирнов, руководитель проекта интеграции СБП компании «Куулклевер».