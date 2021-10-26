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Райффайзенбанк предоставит факторинг на цифровой платформе «Лайтхаус»

Райффайзенбанк подключился к факторинговой онлайн-платформе «Лайтхаус», которая позволит крупным и средним предприятиям получать финансирование дешевле за счет биржевой модели работы. Райффайзенбанк стал одним из первых факторов, услуги которого доступны на этой платформе. Флагманским заказчиком, который воспользуется сервисами «Лайтхаус», стала группа компаний «Трансмашхолдинг». Предприятия, входящие в периметр «Трансмашхолдинга», уже могут выбирать оптимальные для себя и для своих поставщиков условия работы с кредиторской задолженностью.

«Платформа цифрового факторинга, созданная нашей компанией, соединяет поставщиков, дебиторов и факторов, реализуя механизм быстрого и эффективного превращения дебиторской задолженности компаний в цифровой рыночный инструмент, позволяющий проводить факторинговые сделки в биржевом формате», – сказал Денис Иорданиди, генеральный директор компании «Лайтхаус».

«Уже на протяжении нескольких лет наши клиенты могут получить факторинговое финансирование полностью удаленно. Факторинг Райффайзенбанка фактически выступает стандартом доступности и легкости цифрового финансового сервиса, что подтверждают отраслевые рейтинги. Подключение к платформе “Лайтхаус” – еще один шаг в развитии прозрачного факторинга для бизнеса, ориентированного на потребности клиентов», — сказал Андрей Захаров, руководитель направления по развитию факторинга Райффайзенбанка.

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