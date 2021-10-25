Определены приоритеты автоматизации крупных российских банков

«ЛАНИТ - Би Пи Эм» (входит в группу «ЛАНИТ»), эксперт в области анализа, интеллектуальной автоматизации и трансформации корпоративных бизнес-процессов, и аналитический центр TAdviser провели исследование уровня автоматизации российских банков. Опрос представителей 50 российских банков из списка топ-100 позволил определить приоритетные для участников отрасли технологии и продукты, объем инвестиций в ИТ-проекты, а также цели по цифровизации на ближайший год.

Ключевые выводы исследования:

бюджеты на автоматизацию увеличились у 52% опрошенных;

90% банков планируют разработку решений для самообслуживания;

74% банков сталкиваются с острой нехваткой ИТ-специалистов;

92% опрошенных банков автоматизировали свой бэк-офис;

наиболее охвачены автоматизацией кредитные процессы малого (58%) и среднего бизнеса (54%).

Как реализуются проекты по автоматизации бизнес-процессов в 2021 году

Большинство опрошенных (68%) планируют сохранять существующие темпы автоматизации в ближайший год, а 30% их нарастить. При этом крупные банки продолжают работу над проектами по автоматизации, действуя в рамках согласованной стратегии. Респонденты из банков среднего размера отметили, что сократили число проектов, в основном, в пользу обеспечения кибербезопасности, непрерывности бизнеса и развития дистанционных каналов предоставления услуг.

Игорь Потоцкий, генеральный директор «ЛАНИТ - Би Пи Эм»: «Пандемия стала тригеровм для автоматизации и быстрого создания новых цифровых продуктов. Очевидно, что российские банки считают автоматизацию бизнес-процессов приоритетной задачей. Темпы автоматизации будут только расти, и банки-лидеры рынка действуют в рамках глобального тренда гиперавтоматизации, согласно которому все, что должно быть автоматизировано, будет автоматизировано. Именно автоматизация становится все более значимым фактором, который позволяет компаниям становиться более конкурентоспособными».

Изменение бюджетов банков на автоматизацию в 2021

По сравнению с предыдущими тремя годами, в 2021 году бюджеты на автоматизацию увеличились у 44% опрошенных. Еще 36% отметили, что размер выделяемых средств не изменился. Более чем у половины опрошенных (в основном, крупных банков) расходы на автоматизацию в 2021 году превысили 500 млн руб.

Причины запуска проектов по автоматизации бизнес-процессов

Основной драйвер новых проектов по автоматизации в банках – растущие ожидания клиентов относительно качества и способа доставки сервисов (88%). Более трети респондентов отмечают необходимость предоставлять 100% банковских услуг онлайн, а также быстро выводить на рынок новые продукты в условиях ужесточающейся конкуренции.

Сергей Русанов, член правления, руководитель ИТ-блока банка «Открытие»: «Мы универсальный банк, поэтому в нашем фокусе все сегменты бизнеса и каждый из них важен по-своему. Мы, безусловно, будем двигаться в сторону повышения степени автоматизации бизнес-процессов, убирая рутинные операции как для сотрудников, так и для клиентов. Это заполнение заявок на кредит из сканов предоставленных документов, внедрение чат-ботов, интеграция с ЕСИА и многое другое».

Какие ресурсы используют банки в проектах по автоматизации

Более половины опрошенных банков сочетают при реализации проектов автоматизации как внутреннюю разработку, так и услуги внешних поставщиков. 18% стремятся использовать преимущественно инсорсинг, и 16% - аутсорсинг. При взаимодействии с внешним поставщиком ИТ-услуг более 80% опрошенных банков рассчитывают прежде всего на высокий уровень его технологической экспертизы.

Приоритетные технологии

С учетом огромного количества накопленных данных и тренда на их использование для повышения качества и скорости принимаемых решений приоритетом для банков становятся технологии BigData ((81%) и решения на базе AI, ML (62%). Также среди актуальных технологических приоритетов – микросервисы (76%), решения на базе искусственного интеллекта и машинного обучения (62%), RPA (50%).

Виталий Лавринец, управляющий директор, руководитель управления клиентского счастья и монетизации Райффайзенбанка: «Наша цель — автоматизировать все процессы, чтобы дать лучший пользовательский опыт нашим клиентам: обеспечить удобство, скорость, отсутствие ошибок. Мы также хотим, чтобы наши сотрудники занимались творческими и интересными задачами, которые не подразумевают рутинных операций. Есть примеры, когда автоматизировать процесс на 100% не получается, и тогда ML используется для помощи в принятии решений».

С полной версией исследования уровня автоматизации российских банков можно ознакомиться здесь.