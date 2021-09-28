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Райффайзенбанк ускорил обработку ИБ-инцидентов на базе решения IBM

Райффайзенбанк совместно со специалистами ИТ-компании «Инфосистемы джет» внедрил платформу IBM Security SOAR. Решение помогло автоматизировать реагирование на инциденты информационной безопасности, увеличить качество и скорость их обработки. В рамках проекта специалисты «Инфосистемы джет» реализовали несколько специальных интеграций и разработали ряд планов реагирования на типовые инциденты (плейбуков).

Среди особых решений, которые были реализованы при внедрении IBM Security SOAR, – интеграция с центром мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России ФинЦЕРТ. Теперь система управления ИБ (SOAR-система: Security Orchestration, Automation and Response) может автоматически проводить проверки и выстраивать процесс реагирования на инциденты.

Ещё одна интеграция – с системами контроля доступа. Благодаря ей зараженный хост автоматически помещается в карантин и полностью отключается от сети банка, а также автоматически выводится из карантина после переустановки операционной системы.

Для банка было также важно автоматизировать отчётность об ИБ и фрод-инцидентах для Банка России через ФинЦЕРТ и для внутренней системы учета операционных рисков. При этом для каждого случая требовался свой формат передачи данных. Без внедрения SOAR-системы автоматизировать такую отчётность было бы сложно.

«В современном мире стопроцентной защиты не существует — ландшафт угроз слишком разнообразен, а злоумышленники изобретательны. Для защиты требуется комплексный и многогранный подход. Внедрение решения IBM дает нам еще один эффективный инструмент для оперативного и качественного реагирования на инциденты информационной безопасности», — сказал Илья Зуев, руководитель подразделения информационной безопасности Райффайзенбанка.

«Команда Райффайзенбанка подошла к проекту хорошо подготовленной: было точное понимание, как работают SOAR-системы, какие именно интеграции и сценарии обработки инцидентов нужны банку, что важно включить в карточки инцидентов. Это помогло реализовать проект в хорошем темпе и не отвлекаться на дополнительные уточнения по бизнес-процессам», — отметила Анна Богданова, руководитель направления SOC центра информационной безопасности компании «Инфосистемы джет», бизнес-партнера IBM.

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