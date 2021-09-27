Райффайзенбанк втрое увеличил лимит цифровых гарантий для малого бизнеса

Райффайзенбанк улучшил условия выдачи гарантий для малого бизнеса. Лимит банковских гарантий, которые оформляются полностью в дистанционном формате клиентам в рамках закупок по 44-ФЗ, увеличен с 2 до 6,7 млн руб. Эти условия актуальны для всех предпринимателей и компаний, которые ведут бизнес не менее полугода. При этом для гарантий до 2 млн руб. включительно больше не требуется наличие опыта исполнения госконтрактов.

«Цифровые гарантии – это удобный и эффективный способ работы с госконтрактами. Мы продолжаем развивать наш сервис и улучшать условия для клиентов – одновременно с увеличением суммы мы снизили требование по минимальному сроку ведения бизнеса, а также расширили перечень регионов, в которых можем предложить наш продукт», – отметила Татьяна Токар, руководитель направления по развитию кредитования малого и микробизнеса Райффайзенбанка.

Гарантии в рамках закупок по 44 ФЗ используются при участии в государственных тендерах и заключении договоров, чтобы обеспечить исполнение обязательств сторон по контракту. Ранее Райффайзенбанк анонсировал успешный выпуск цифровых гарантий.