CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Тендеры ИТ в банках
|

Райффайзенбанк втрое увеличил лимит цифровых гарантий для малого бизнеса

Райффайзенбанк улучшил условия выдачи гарантий для малого бизнеса. Лимит банковских гарантий, которые оформляются полностью в дистанционном формате клиентам в рамках закупок по 44-ФЗ, увеличен с 2 до 6,7 млн руб. Эти условия актуальны для всех предпринимателей и компаний, которые ведут бизнес не менее полугода. При этом для гарантий до 2 млн руб. включительно больше не требуется наличие опыта исполнения госконтрактов.

«Цифровые гарантии – это удобный и эффективный способ работы с госконтрактами. Мы продолжаем развивать наш сервис и улучшать условия для клиентов – одновременно с увеличением суммы мы снизили требование по минимальному сроку ведения бизнеса, а также расширили перечень регионов, в которых можем предложить наш продукт», – отметила Татьяна Токар, руководитель направления по развитию кредитования малого и микробизнеса Райффайзенбанка.

Гарантии в рамках закупок по 44 ФЗ используются при участии в государственных тендерах и заключении договоров, чтобы обеспечить исполнение обязательств сторон по контракту. Ранее Райффайзенбанк анонсировал успешный выпуск цифровых гарантий.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг BPM-систем 2021

Минцифры доверит цифровую идентификацию чиновнику Центробанка

На открытой платформе Сбера за год создали 800 приложений

Замминистра Максим Паршин: В новом этапе цифровой трансформации будут участвовать 600 компаний, которые обеспечат 40% вклада в экономику

ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021

Экс-руководители Пенсионного фонда и «Техносерва» получили по четыре года строгого режима

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор Lenovo V14 GEN2: оптимальный ноутбук для бизнеса на платформе AMD

Обзор Lenovo Fold X1: ноутбук со складным экраном за 330 000 рублей

Обзор Infinix HOT 10S NFC: интересный смартфон до 15 000 рублей

Показать еще

Наука

Нейросети вычислили, какие полезные гены мы унаследовали от неандертальцев

Интерфейс мозг-компьютер на нейрозернах — шаг к недостижимым ранее знаниям

Планеты-гикеаны: новые миры пригодны для внеземной жизни
Показать еще