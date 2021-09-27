Компания «ФлексСофт» выступит генеральным партнером конференции CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021»

Ведущий российский разработчик банковского ПО компания «ФлексСофт» выступит Генеральным партнером конференции CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021», которая пройдет 28 сентября 2021 г. в Москве в гостинице «Золотое кольцо».

Спикер компании «ФлексСофт» Алексей Горожанкин выступит с презентацией «В чём преимущество отраслевых решений или специализированная low-code платформа для банка», обратит внимание на основные тенденции в цифровизации банковского сектора и вызовы, стоящие перед российскими банками.

Особое внимание будет уделено возможностям low-code «Платформы FXL», разработанной специально для финансового сектора и позволяющей банкам максимально быстро конструировать финансовые продукты, оцифровывать бизнес-процессы любой сложности, обеспечивая при этом эффективный показатель Time to Market.

«Платформа FXL» предназначена для работы с большим объемом данных и с высокой онлайн-нагрузкой, позволяет обрабатывать миллиарды финансовых транзакций в режиме реального времени, обладает проверенной надежностью, обеспечивающей доступность сервисов 99,99%.

10:15-10:40 – «В чём преимущество отраслевых решений или специализированная low-code платформа для банка», Алексей Горожанкин, Директор по развитию бизнеса АО «ФлексСофт».

Приглашаем всех заинтересованных в эффективном развитии банковского бизнеса за счет инновационных технологий посетить стенд компании «ФлексСофт, где каждый участник конференции сможет лично убедиться в преимуществах предлагаемых компанией решений, получить информационные материалы и профессиональную консультацию ведущих специалистов компании.

Более подробную информацию о конференции и программу ее проведения смотрите на официальном сайте мероприятия.