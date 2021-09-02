Сбер ID стал доступен на платформе InSales

В платформе по управлению онлайн-торговлей InSales появилась возможность добавлять авторизацию по Сбер ID. Подключить безопасный сервис предприниматели могут в личном кабинете. Специальный виджет будет добавляться за два клика, владельцам интернет-магазинов не потребуется подписывать дополнительные юридические документы и соглашения. Об этом на ВЭФ рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Такая интеграция позволит улучшить клиентский путь для покупателей интернет-магазинов, созданных на платформе InSales. Клиентам больше не придётся придумывать и запоминать логины и пароли, а также заполнять анкету с информацией о себе. Достаточно авторизоваться по Сбер ID и данные о клиенте автоматически отобразятся. Данный инструмент также повышает конверсию в покупку и облегчение клиентского опыта с любым интернет-магазином, гарантируя качество клиентских данных. Кроме того, процесс онлайн-покупки становится безопаснее: платежные данные и информация для входа в сервис хранится на стороне Сбер ID.

На данный момент проект находится на стадии пилота и сервис может интегрировать пока небольшая часть партнёров InSales, но в скором времени он будет масштабирован на всю платформу.

«Безусловно, такая интеграция выгодна и для пользователей InSales, и для Сбера, и для людей, которые совершают покупки онлайн. Сбер предоставляет абсолютно безопасный и защищённый сервис. Сбер ID защищён от слива персональных данных лучшими банковскими и IT-решениями. Данные клиента всегда под надёжной защитой при том, что придумывать и запоминать логины и пароли не нужно. Для InSales это возможность предоставить владельцам интернет-магазинов удобный клиентский опыт, а также получить прозрачную и честную информацию о покупателях. Тем самым помогая продавцам узнавать своих клиентов лучше и делать продажи и рекламу более эффективными, - сказал Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка.

Сегодня на платформе InSales размещено 6000 активных интернет-магазинов. Ежемесячно 650 000 уникальных клиентов совершают покупки в них.