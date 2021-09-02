Ежемесячная активная аудитория приложения «Сбербанк онлайн» превысила 70 млн человек

Ежемесячная активная аудитория приложения «Сбербанк онлайн» превысила 70 млн человек. Об этом сообщил Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка. Рост аудитории связан с постоянным расширением функциональности мобильного приложения Сбербанк онлайн, которое помогает управлять своими финансами со смартфона. Установить приложение и пользоваться банковскими услугами онлайн может владелец любой карты Сбербанка.

С недавнего времени неклиенты банка и клиенты без карт могут заказать дебетовую карту сразу после установки приложения. Помимо карты Сбера можно заказать SIM-карту СберМобайл и ознакомиться с преимуществами популярных продуктов банка и экосистемы до регистрации в приложении.

Ассортимент финансовых и нефинансовых сервисов Сбербанк онлайн продолжает расти изо дня в день. В приложении можно открывать вклады, оформлять кредиты, переводить деньги, планировать бюджет, пользоваться инвестиционными и страховыми продуктами, а также услугами компаний экосистемы Сбера — СберЛогистики, СберМобайл и других.

Кроме широкого функционала, приложение выделяется и эмоциональным дизайном, который повышает настроение пользователям. Так, в Сбербанк онлайн доступны приветственные заставки для любителей искусства. Пользователи могут самостоятельно выбрать цветовую тему интерфейса (самые популярные цвета — лавандовый и графитовый). Также в приложении можно собрать картинку своего профиля с помощью конструктора аватаров, выбрав для своего персонажа форму лица, оттенок кожи, цвет глаз, причёску и одежду. Неслучайно в мае этого года дизайн Сбербанк онлайн был отмечен серебряной наградой ведущей премии в области дизайна A' Design Award & Competition. Кроме того, с 2018 года в приложении действует сервис Диалоги, в котором удобно совершать переводы, отправлять открытки и читать каналы по интересам.

Особое внимание уделено безопасности. Сервисы кибербезопасности — предупреждение о звонках мошенников, ограничение оплаты в интернете, закрытие доступа к счетам, раздел «Сообщить о мошеннике», широкий перечень обучающих материалов (видеоролики, статьи, тесты) и многое другое — помогают клиентам повышать финансовую грамотность и выбирать оптимальные настройки безопасности, защищая себя от мошенников. В этом году подход Сбера к кибербезопасности, реализованный в Сбербанк онлайн, получил международную премию Global Infosec Awards.

Наконец, в августе 2021 года Сбер был признан лучшим цифровым банком России для частных и корпоративных клиентов по версии издания Global Finance.

«Сбербанк онлайн — это отличная иллюстрация понятия «банк в кармане». Всего за несколько лет нам удалось с нуля создать полностью цифровой Сбер, который всегда рядом — там, где вам удобно. Любой сервис доступен в несколько кликов или мгновенно, открыть вклад или оформить кредит — не сложнее, чем заказать пиццу. И это больше, чем просто универсальный финансовый инструмент, — уютное и безопасное личное пространство, которое можно настроить под себя. Неудивительно, что на днях мы преодолели очередной рубеж — 70 млн пользователей, которые заходят в Сбербанк онлайн хотя бы раз в месяц. И мы продолжим радовать клиентов запуском новых функций и услуг, помогая людям экономить не только деньги, но и время, которое мы сберегаем для действительно важных вещей, - сказал Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.