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Банк «Санкт-Петербург» запустил официальный Telegram-канал для розничных инвесторов

Банк «Санкт-Петербург» запустил официальный Telegram-канал на русском языке для розничных инвесторов, где будет публиковать пресс-релизы о результатах деятельности банка, а также комментарии по наиболее актуальным для акционеров банка темам. Кроме этого, в рамках Telegram-канала доступна возможность открытого обсуждения последних новостей и событий, что позволит участникам получить ответ непосредственно от представителей банка.

Вице-президент – финансовый директор банка «Санкт-Петербург» Станислав Филатов сказал: «В последнее время рынок розничных инвестиций переживает в России настоящий бум. На этом фоне запуск Telegram-канала стал для нас серьезным шагом навстречу розничным инвесторам. Особенно приятно, что мы сделали это первыми среди всех публичных компаний в России. Уверены, что открытый диалог с новыми активными участниками рынка в лице частных инвесторов позволит, с одной стороны, повысить инвестиционную привлекательность банка, а с другой – внести наш вклад в повышение экспертизы начинающих инвесторов. Приглашаем всех присоединиться!».

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