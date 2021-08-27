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Neoflex автоматизировала в Росбанке оценку активов по амортизированной стоимости

Neoflex автоматизировала оценку активов по амортизированной стоимости в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 9 в Росбанке. Калькулятор амортизированной стоимости активов реализован на базе платформы для автоматизации управления рисками Finastra Fusion Risk.

Используя данную платформу, эксперты Neoflex составили план работ по вводу системы в промышленную эксплуатацию. В рамках проекта процессы и механизмы расчетов в Finastra Fusion Risk позволили команде Neoflex оптимизировать загрузку информации в систему на основе объемов данных, близких к реальным.

По итогам проекта Росбанк оптимизировал процесс, включающий в себя автоматизацию расчетов эффективной процентной ставки, корректировок амортизированной стоимости и амортизации комиссий/затрат, в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 9. Полученное решение соответствует высоким стандартам банка, предъявляемым к качеству и скорости расчетов, а также является надежным фундаментом для дальнейшей автоматизации процессов учета, отчетности и риск-менеджмента.

«Команде Neoflex была поставлена задача в максимально сжатые сроки вывести калькулятор амортизированной стоимости в промышленную эксплуатацию и тем самым обеспечить функционирование контура по формированию корректировок амортизированной стоимости для МСФО (IFRS) 9 в рамках одного операционного дня. Важно то, что несмотря на удаленный формат реализации проекта и его особенности, эксперты Neoflex справились в запланированный срок. Это говорит о высокой компетентности нашего технологического партнера и его возможностях эффективно выстраивать работу с заказчиком», — отметил Максим Михалкин, директор по информационным технологиям финансов и бухгалтерии Росбанка.

«Во многом успех ИТ-проекта определяется слаженной и эффективной работой проектных команд заказчика и исполнителя. Пандемия COVID-19 преподнесла нам неожиданный вызов – реализация проекта пришлась на весну-лето 2020 г. и велась полностью в удалённом формате. Наши эксперты в непростых условиях проводили анализ и конфигурацию системы Finastra Fusion Risk, но мы не смогли бы достичь имеющегося результата без колоссальной самоотдачи команды банка», — сказал Антон Лазебный, ассоциированный партнер, директор бизнес-направления «Финансовые рынки и риски» компании Neoflex.

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