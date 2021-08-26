«СМП банк» перевел подготовку формы 0409155 на платформу КХД

В «СМП банке» на основе корпоративного хранилища данных (КХД), построенного на платформе «Контур» отечественной компании Intersoft Lab, автоматизирован выпуск отчетной формы 0409155 «Сведения об условных обязательствах кредитного характера и производных финансовых инструментах».

Применявшаяся ранее технология подготовки формы 0409155 предполагала ручной сбор и обработку данных о финансовых инструментах из нескольких учетных систем Банка. В связи с существенными различиями в форматах предоставления и значительной номенклатурой обрабатываемых данных этот процесс отличался высокой трудоемкостью и требовал автоматизации.

К моменту старта проекта в КХД банка уже присутствовала большая часть данных, необходимых для подготовки формы 0409155. Аналитики Intersoft Lab провели анализ и определили состав недостающих данных, специфичных для выпуска формы. Руководствуясь им, сотрудники ИТ-службы банка модернизировали необходимые процедуры интеграции КХД и систем-источников. Проектная команда Intersoft Lab выполнила настройку решения для расчета показателей отчетной формы и реализовала необходимые проверки качества данных. Для контроля итоговых сумм в отчетной форме сотрудникам бухгалтерии предоставлен специальный интерфейс. С его помощью можно детализировать любую сумму до отдельной сделки. Сверка формы, выпущенной по данным КХД, с эталонными данными, подтвердила ее корректность.

В рамках опытно-промышленной эксплуатации специалисты Intersoft Lab обеспечили сопровождение решения на протяжении трех циклов сдачи формы регулятору.

Сегодня решение обеспечивает полностью автоматический расчет показателей формы 0409155 на основании данных, собираемых в КХД банка, с целью их экспорта в ПК KLIKO Банка России.

Алексей Назаров, начальник управления информационно-аналитических систем департамента информационных технологий, группа «СМП банк», сказал: «Данные корпоративного хранилища данных уже используются при подготовке регуляторной отчетности, и автоматизация подготовки формы 0409155 – закономерный шаг в развитии КХД как единого источника достоверных данных для поддержки различных аналитических задач. Этот подход позволяет сокращать сроки и трудозатраты на реализацию новых информационных потребностей, гарантирует непротиворечивость отчетности, подготавливаемой в различных бизнес-вертикалях, а в целом – повышает отдачу от инвестиций, сделанных в КХД».

Вероника Дивид, главный бухгалтер, «СМП банк», отметила: «Смена инструмента подготовки отчетности – всегда болезненный процесс, но при поддержке нашей ИТ-службы и технологического партнера за три отведенных месяца мы справились со сложностями переходного периода. Новое решение помогло упорядочить процесс подготовки отчетной формы, устранить непродуктивные трудозатраты. Самое ценное – возможность контролировать каждую цифру в отчете, понимать, из чего она сложилась, быть уверенным в корректности отчетных данных».