Райффайзенбанк подключил к СБП сеть магазинов Fix Price

Райффайзенбанк подключил к Системе быстрых платежей сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price. Теперь клиенты смогут оплачивать покупки с помощью QR-кода в собственных магазинах Fix Price, расположенных на территории России (по состоянию на конец первого полугодия 2021 г. количество торговых точек превысило 3770).

Магазины Fix Price были подключены к СБП через готовый модуль системы автоматизации торговли Set Retail компании Crystal Service Integration (CSI), разработчика программного обеспечения для сетевых ритейлеров. Ранее Райффайзенбанк и CSI разработали готовое решение по подключению к СБП для ритейлеров, которые работают на Set Retail. Готовый кассовый модуль самостоятельно создает QR-код и проверяет статус оплаты. Этот функционал не требует никаких дополнительных доработок и изменений в технической инфраструктуре ритейлера, а потому значительно снижает затраты бизнеса на интеграцию с СБП.

При оплате покупок клиенту достаточно отсканировать QR-код на кассе, а затем подтвердить оплату в мобильном приложении банка, поддерживающем оплату через СБП. Сейчас более 50 российских банков поддерживают оплату через СБП.

Оплачивать покупки через СБП не только просто и удобно, но и безопасно, так как клиенту не нужно иметь при себе банковскую карту или вводить PIN-код от нее в присутствии других покупателей. Для компаний приём платежей через СБП также имеет ряд преимуществ: деньги поступают на счёт мгновенно, а комиссия составляет 0,4%, что почти в пять раз ниже эквайринга.

«Для покупателей магазинов Fix Price система быстрых платежей предоставляет возможность наиболее удобной оплаты покупок. Услуга доступна к использованию с любых смартфонов, на которых установлено мобильное приложение банка с функцией считывания QR-кода. При этом клиентам не нужно иметь при себе наличные или банковскую карту, а смартфон может не поддерживать функцию бесконтактной оплаты – в случае с оплатой покупок через QR-код это попросту не требуется. Кроме того, оплата с помощью QR-кода позволяет повысить скорость обслуживания клиентов – оплата покупки путем списания средств по QR-коду происходит значительно быстрее, чем наличными или картой», – сказал Олег Лексин, начальник службы информационных технологий Fix Price.

«Райффайзенбанк обладает глубокой экспертизой и богатым опытом в подключении корпоративных клиентов к приему платежей через СБП. Мы предлагаем интеграционные решения под бизнес конкретного клиента. Подключение магазинов Fix Price – самый масштабный проект в сфере ритейла по подключению к СБП, теперь тысячи магазинов будут принимать оплату по QR-кодам. Мы благодарны компании за доверие и уверены, что ее клиенты по достоинству оценят новый удобный сервис», – сказала Ольга Чильдинова, руководитель отдела продаж транзакционных продуктов Райффайзенбанка.

«Мы рады оптимизировать процесс оплаты и для ритейлеров, и для покупателей. Современные средства платежей помогают нашим клиентам экономить на эквайринге, а покупателям, у которых нет встроенного в телефон NFC-модуля — использовать свой телефон для удобной и быстрой оплаты покупок», – сказал Алексей Анкудинов, директор по продажам продуктов Set, CSI.