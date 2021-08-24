В офисах «Связного» появилась возможность подписания кредитных документов

«Связной» заключил партнерское соглашение с агрегатором Freshcredit, целью которого является подписание кредитных документов в магазинах «Связной» по предодобренной кредитной заявке.

Теперь в случае покупки товара или услуги в кредит в любом магазине-партнере Freshcredit, например, онлайн, клиенту нет необходимости ехать в магазин или отделение банка, достаточно обратиться с паспортом в ближайший к дому или к работе магазин «Связного» и оформить необходимый пакет документов для активации кредита. После подписания документов клиенту останется только ожидать получение товара или услуги.

Подписание документов возможно по предварительному одобрению одного из ведущих банков России, работающих сFreshcredit— Альфа-Банк, Почта Банк, ОТП-Банк, Кредит Европа Банк, Тинькофф Банк, Восточный, Ренессанс Кредит, МТС-Банк. Сотруднику Связного в момент обращения клиента, остается только распечатать комплект документов из системы «Связной Брокер», сверить паспортные данные клиента и помочь подписать договор.

Услугой уже можно воспользоваться во всех московских магазинах «Связной». В ближайшее время проект будет масштабирован на 2600 торговых точек по всей стране.

«"Связной" наращивает портфель предоставляемых услуг, чтобы максимально закрывать потребности людей в различных сервисах. Безусловно, географическая доступность магазинов сети является большим преимуществом как для клиентов, которые могут совершать ежедневные финансовые операции «у дома», так и для партнеров, которые могут масштабировать свои услуги на 2600 точек обслуживания. POS-кредитование является одной из самых востребованных услуг среди покупателей, а партнерство Связного и Freshcredit позволит кратно улучшить клиентский опыт в данном направлении», – комментирует Максим Следков, вице-президент по телекоммуникационным и финансовым услугам компании «Связной».