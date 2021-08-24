Новикомбанк получит отечественные банкоматы от концерна «Автоматика»

Новикомбанк, опорный банк госкорпорации Ростех, и концерн «Автоматика» договорились о сотрудничестве в области использования отечественных банкоматов, произведенных на мощностях предприятий концерна. Соответствующее соглашение подписали председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева и генеральный директор «Объединенной приборостроительной корпорации» (работает под брендом «Росэлектроника») Сергей Сахненко в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021».

Соглашение предусматривает сотрудничество по использованию банкоматов НПП «Сигнал» (входит в концерн «Автоматика») в рамках проекта «Социально-платежная карта работника госкорпорации Ростех», реализуемого Новикомбанком. Он осуществляется в целях обеспечения единого подхода к выполнению социальных обязательств перед сотрудниками предприятий, входящих в корпорацию. На сегодняшний день более 300 тысяч сотрудников предприятий Ростеха пользуются услугами Новикомбанка в рамках данного проекта.

«Подписанное соглашение, с одной стороны, призвано содействовать решению социальных задач на предприятиях, входящих в контур управления Ростеха. А с другой – даст дополнительный импульс для развития концерна «Автоматика» и успешной реализации политики импортозамещения. Новикомбанк и предприятия концерна успешно сотрудничают с 2016 года. Поддержка производителей высокотехнологичной продукции – ключевое направление нашей деятельности. Своевременное и качественное финансирование позволяет превратить отечественные разработки в успешное серийное производство и достичь технологического лидерства России в этом направлении», - прокомментировала председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Ранее Новикомбанк провел тестирование банкомата производства НПП «Сигнал» и сделал заключение об оптимальном соотношении технических характеристик и стоимости изделия.

«Использование отечественных решений в банковской сфере особенно критично с точки зрения безопасности и технологической независимости. Кроме того, локализация производства позволяет снизить стоимость оборудования, обеспечить регулярные поставки комплектующих, а также осуществлять разработку и внедрение новых решений для повышения качества оказания банковских услуг», - отметил генеральный директор «Объединенной приборостроительной корпорации», куратор Томского и Тамбовского региональных отделений СоюзМаш России Сергей Сахненко.

НПП «Сигнал» реализует проект в области цифровых систем самообслуживания и банковского оборудования совместно с «САГА Роботикс». В рамках сотрудничества стороны нацелены на достижение 20% локализации производства банковского оборудования в России к 2022 году и на дальнейшее повышение до 80% к 2025 году.

В рамках форума «Армия-2021» концерн «Автоматика» представил первый российский банкомат с функцией полной рециркуляции банкнот. Банкомат предусматривает замкнутый цикл обращения банкнот, что снижает расходы на инкассацию. Технология рециркуляции наличных (cash recycling) основана на использовании банкнот, внесенных одним клиентом для выдачи другим. Модуль рециркуляции наличных прошел сертификацию и одобрен к использованию ЦБ РФ.

Банкомат соответствует требованиям регулирующих организаций и удовлетворяет современные запросы клиентов. Устройство выполняет бесконтактные операции с картами, считывает штрих-коды и QR-коды, печатает чеки и выписки. Оно оборудовано эскроу-юнитом для высокоскоростного приёма купюр пачками. Для обеспечения безопасности банкомат оснащен камерой для фиксации операций клиентов.